Três ônibus são apedrejados em bairro de Linhares após operação policial

Veículo foi apedrejado por volta de meio-dia de quarta-feira, em Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Três ônibus foram apedrejados no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, entre a noite de terça (7) e a tarde desta quarta-feira (8). A ação criminosa, de acordo com a Polícia Militar, foi cometida por pessoas ligadas ao tráfico de drogas e seria em represália a uma operação em que um jovem morreu afogado e quase 10 kg de maconha foram apreendidas . A empresa responsável pelo transporte de passageiros municipal interrompeu a circulação dos coletivos na região. Não houve registro de pessoas feridas.

A reportagem da TV Gazeta Norte apurou que dois ônibus atingidos são da Viação Unimar, que faz o transporte de funcionários de empresas no município. O outro é da Joana D’Arc, que atende aos moradores. Ambas empresas confirmaram as ocorrências.

Ainda na noite de terça-feira, dia em que aconteceu a operação policial, pouco antes de meia-noite um ônibus da Unimar foi apedrejado. A empresa teve outro coletivo danificado na noite desta quarta-feira, por volta de 23h. O terceiro veículo – da viação Joana D'Arc – foi alvo de ataque por volta de 12h30 de quarta-feira.

A empresa informou que a circulação dos ônibus não vai voltar enquanto a segurança não for restabelecida no bairro. Ainda não há previsão para que o serviço seja retomado. "A Viação Joana D´Arc de Linhares informa que a circulação das linhas que atendem o bairro Nova Esperança foi suspensa em razão do ataque a um ônibus da empresa ontem (08/03) por volta de meio dia. Os coletivos voltarão a circular quando houver a certeza de que colaboradores e passageiros estarão seguros", disse, em nota.

Segundo a PM, a Unimar não procurou a corporação para comunicar os casos. A viação não informou se o serviço também foi interrompido para o atendimento de empresas.

Policiamento intensificado

A PM informou que o policiamento no bairro foi intensificado para coibir mais atos de violência e identificar e deter os envolvidos no crime que causou dano ao coletivo.