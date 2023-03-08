Dupla pula em lagoa após confronto com a PM e jovem morre em Linhares

Vítima foi identificada como Marcos Vinícius Moura de Araújo, de 18 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 19 anos morreu após pular junto com um adolescente de 17 anos na Lagoa do Testa, no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde desta terça-feira (7). A dupla pulou na água após um confronto com a Polícia Militar. De acordo com a PM, o corpo de Marcos Vinícius Moura de Araújo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (8). O outro indivíduo conseguiu fugir dos policiais.

A PM informou que recebeu denúncias de que havia tráfico de drogas no local e percebeu a dupla, que estava armada, em uma ação suspeita. Segundo boletim de ocorrência da PM, um dos indivíduos estava com uma submetralhadora e o outro com uma pistola. Um deles atirou contra os agentes, que revidaram.

Em seguida, os suspeitos entraram na lagoa. Um deles foi visto saindo da água após cruzar a lagoa a nado e não foi alcançado. O outro jovem desapareceu, e o corpo dele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta.

Cão da PM achou 10k de maconha em tonel enterrado

Durante a operação, uma equipe da PM, com apoio da equipe K9, encontrou 10 kg de maconha que estavam escondidos dentro de um tonel enterrado em uma área de vegetação próxima da lagoa, no bairro Nova Esperança, na noite desta terça-feira. O cão Nill farejou e localizou os tabletes da droga.

“Os policiais abordaram, deram voz de prisão e eles atiraram e correram atirando. Um com uma submetralhadora, outro com uma pistola. Os policiais revidaram a injusta agressão e perceberam que os dois pularam na lagoa. Um conseguiu atravessar, o outro não foi visto. Em seguida foi chamado o apoio do K9 e o cão Nill encontrou as drogas no tonel”, disse o major Heberthy, da PM de Linhares.

Além dos 10 kg de maconha encontrados pelo cão, a PM também apreendeu uma pistola e seis munições intactas na ocorrência. A submetralhadora vista pelos policiais com o adolescente que fugiu não foi localizada.

Família contesta versão

Conforme apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, as familiares dos dois jovens contestam a versão da Polícia Militar. Uma parente de Marcos Vinícius relatou que ele estava com amigos e não tem envolvimento com crime. Parentes do jovem realizaram um protesto em ruas da região e queimaram pneus e madeira na avenida principal do bairro.

“Dizem que atiraram no meu irmão e jogaram ele na água. Fomos à delegacia, mas trataram a gente como um lixo, dizendo que ele era bandido. Se ele errou, a gente não sabe. Mas, se ele errou, ele deveria ter sido preso. Meu irmão é trabalhador, ajudante de pedreiro, e fumava maconha. Se os amigos tinham envolvimento com crime, eles conseguiram fugir”, disse uma irmã de Marcos Vinícius, que não quis se identificar.

Em uma busca na ficha criminal de Marcos Vinícius, segundo o major Heberthy, foram encontradas passagens do jovem pela polícia por crimes de tráfico de drogas e furto, além de um registro de fuga do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

“Esse que se afogou, em uma busca pela ficha, encontramos diversas passagens por tráfico, furto, fuga do Iases. Ele é conhecido pela polícia. Nós não sabemos da motivação do protesto. O Corpo de Bombeiros fez buscas ontem, mas o ambiente estava muito escuro. Tivemos a informação de que o corpo foi encontrado nesta manhã”, comentou o major da PM.

Investigações

Um dia após o ocorrido, o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, informou à reportagem que o caso estava sendo investigado.

“Muita droga foi apreendida pela Polícia Militar, em um excelente trabalho. Esses criminosos acabaram reagindo à ação da PM e a PM acabou efetuando os disparos. O local passou por perícia e o corpo dele foi para o SML para ser periciado pelos médicos legistas, para identificar o que causou a morte”, sinalizou, na ocasião.

A reportagem da TV Gazeta Norte teve acesso ao laudo cadavérico de Marcos Vinícius, feito por um médico legista do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, que constatou que o jovem morreu por afogamento e não apresentava sinais de violência ou perfurações de tiros.