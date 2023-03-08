Homem é baleado com três tiros em Urussuquara, balneário de São Mateus

Um homem foi baleado na rua principal de Urussuquara, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (7). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima – que não teve idade divulgada – foi atingida por disparos na barriga, no ombro direito e na perna esquerda, e precisou ser socorrida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município.

Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima consciente no local onde aconteceu o crime. Lá, o homem baleado disse que reconheceu o autor dos disparos, mas não soube informar o que pode ter motivado o ataque. A PM fez buscas na região, mas não localizou o suspeito.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. A corporação, por nota, informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e até o momento nenhum suspeito foi detido.