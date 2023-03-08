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Crime

Homem é baleado com três tiros em Urussuquara, balneário de São Mateus

Vítima disse a policiais que atenderam ocorrência que reconheceu o autor dos disparos, mas não soube informar o que pode ter motivado o ataque na noite desta terça (7)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 mar 2023 às 08:06

Publicado em 08 de Março de 2023 às 08:06

Um homem foi baleado na rua principal de Urussuquara, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (7). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima – que não teve idade divulgada – foi atingida por disparos na barriga, no ombro direito e na perna esquerda, e precisou ser socorrida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. 
Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima consciente no local onde aconteceu o crime. Lá, o homem baleado disse que reconheceu o autor dos disparos, mas não soube informar o que pode ter motivado o ataque. A PM fez buscas na região, mas não localizou o suspeito.
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. A corporação, por nota, informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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