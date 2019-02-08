Três homicidas são presos durante operação na Serra

Pablo Conceição de Araújo, Mateus Penha Leite e Adelmo Vieira Pacífico Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra levou para a cadeia três homens acusados de homicídio e tentativas de homicídio ocorridos no município, em outubro do ano passado. De acordo com a polícia, eles são integrantes de grupos criminosos que disputam o controle do tráfico de drogas em regiões do município. Uma operação dadalevou para a cadeia três homens acusados de homicídio e tentativas de homicídio ocorridos no município, em outubro do ano passado. De acordo com a polícia, eles são integrantes de grupos criminosos que disputam o controle do tráfico de drogas em regiões do município.

Santo Antônio, porém acusados de crimes distintos. Pablo da Conceição de Araújo, o Dindo, 20 anos, Adelmo Vieira Pacífico, de 18, e Mateus Penha Leite, conhecido como Baleado, de 23, foram presos na mesma operação, realizada no bairro, porém acusados de crimes distintos.

O trio agora integra a lista dos 35 homicidas presos pela delegacia nos últimos 15 meses, acusados de espalharem o medo nas comunidades dos bairros Santo Antônio, Cascata e na região de São Marcos.

Responsável pela região, o adjunto da DHPP da Serra, Ramiro Diniz Neto, frisou ainda que todos os crimes ocorridos nessas regiões já foram solucionados e os inquéritos remetidos à Justiça.

VINGANÇA

Segundo o delegado Ramiro Diniz Neto, Adenilton de Jesus Pereira, 20 anos, foi assassinado no dia 5 de outubro, no bairro Santo Antônio, depois de ser espancado por um grupo de criminosos. O motivo: a vítima teria roubado o celular da namorada de um traficante da região.

Acusado de participação neste caso, Mateus foi preso em casa, logo no início da manhã de quinta. Os outros homens suspeitos de envolvimento no crime, já estão presos desde o ano passado.

Delegado Ramiro Diniz Crédito: Divulgação | Polícia Civil

“Cinco criminosos renderam o Adenilton, o espancaram e depois levaram a vítima até uma mata dentro do bairro e a executaram a tiros. Fizeram isso para demonstrar o poder deles diante da comunidade, na tentativa de impor o medo nos moradores”, observa Ramiro.

TRÊS FERIDOS

Contra Pablo e Adelmo já existiam mandados de prisão em aberto por uma tripla tentativa de homicídio, ocorrida no dia 28 de outubro, em São Marcos II. Na ocasião, a dupla e mais três criminosos abriram fogo contra um grupo de pessoas que participava de um churrasco. Uma menina de 11 anos, um homem de 25 e um adolescente de 16, foram baleados nas pernas.

O alvo deles, segundo Ramiro, era o adolescente. “Eles são de gangues rivais e foram até São marcos acertar contas com esse adolescente. No caminho para lá, encontraram a prima do jovem e a obrigaram a dizer onde ele morava. A garota se recusou a dizer e foi arrastada pelos criminosos até uma rua, onde acontecia um churrasco. Chegando lá, o grupo abriu fogo no meio da rua, sem se importar em quem iriam acertar”, ressaltou.

Com Mateus a polícia também encontrou 57 tabletes pequenos de maconha, droga embalada para consumo e balança de precisão. Além da tripla tentativa de homicídio, o jovem vai responder também pelo crime de tráfico de drogas.