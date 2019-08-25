Três homens são presos por roubar PRF e atirar contra policiais na BR 101

Viatura da PRF ficou com marcas de tiros disparados pelos criminosos na BR 101 Crédito: Polícia Rodoviária Federal

PRF) e trocarem tiros com os policiais, na BR 101, em Cariacica, na madrugada deste domingo (25). Pelo menos dez disparos acertaram a viatura durante o tiroteio. Ninguém ficou ferido. Um terceiro suspeito foi detido por guardar na garagem de casa um carro de um policial roubado no dia anterior pelo mesmo bando. Dois homens foram presos após furarem uma blitz da Polícia Rodoviária Federal () e trocarem tiros com os policiais, na BR 101, em, na madrugada deste domingo (25). Pelo menos dez disparos acertaram a viatura durante o tiroteio. Ninguém ficou ferido. Um terceiro suspeito foi detido por guardar na garagem de casa um carro de um policial roubado no dia anterior pelo mesmo bando.

O ASSALTO

O primeiro contato que os criminosos tiveram com a PRF, no último fim de semana, foi quando Arthur Binda Constantino, de 19 anos, assaltou um policial rodoviário federal, na tarde do último sábado (24), com a ajuda de um comparsa que não foi identificado. De acordo com a ocorrência da Polícia Civil, o policial foi rendido por volta das 16h30.

A polícia não informa o local exato do crime, nem como o PRF foi abordado. Mas, ainda segundo a ocorrência, durante a ação Arthur e um cúmplice exigiram que a vítima ficasse ajoelhada. Um deles chegou a ameaçar: "Se não obedecer, vou pocar sua cabeça". Com medo, o policial não reagiu e os bandidos fugiram levando a arma e o Corolla dele.

O TIROTEIO

Horas depois, na madrugada deste domingo (25), os criminosos ficaram frente a frente com policiais rodoviários federais novamente. Desta vez, os PRFs estavam a trabalho, realizando uma blitz na BR 101, por volta 00h30.

Ao perceberem um Siena passando, os policiais deram ordem de parada. Porém os ocupantes do veículo furaram a blitz. Os policiais perseguiram o carro, que parou próximo a um matagal, ainda na BR 101. Um dos criminosos saiu do veículo e atirou contra os policiais, que revidaram. Os policiais afirmam que um tiro disparado pelos bandidos atingiu o pneu da frente da viatura. No carro, havia outras dez marcas de disparos no vidro da frente. A polícia não informou quem atirou nos vidros. Ninguém ficou ferido.

Depois, o suspeito que atirou fugiu pelo mato e não foi mais localizado. A polícia encontrou apenas munições de pistola calime 9mm caídas no matagal.

Os outros dois ocupantes do veículo foram alcançados. Um deles era Arthur Binda Constantino, 19, que portava um revólver calibre 38 com uma munição picotada. Já o outro, que dirigia o Siena, de 33 anos, afirmou que é motorista de aplicativo e levava os dois passageiros sem saber que eram criminosos. Ele afirmou, ainda, que chegou a parar para a blitz da PRF, mas foi ameaçado de morte pelo bandido que fugiu.

Inicialmente, a reportagem não irá divulgar o nome do suposto motorista porque, tanto ele quanto Arthur, afirmaram que o homem estava trabalhando pelo aplicativo e não tinha relação com o roubo. Além disso, ele não foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo e a reportagem não teve acesso as informações sobre o que levou o delegado a autuá-lo.

O RECONHECIMENTO

O policial assaltado foi à BR 101 e reconheceu Arthur como um dos homens que o roubou no dia anterior. Foi o próprio acusado que informou à polícia onde o Corolla roubado estava: na garagem de Guthierrez Alves de Almeida, de 25 anos, no bairro Campo Grande.

A polícia foi até a casa, onde Guthierrez afirmou não saber que o veículo era roubado. Ele disse que apenas alugou a garagem para Arthur e o amigo, que ofereceram R$ 100 para que o veículo ficasse guardado por uma noite. Após deixarem o Corolla, Arthur afirma que ele o cúmplice pediram uma corrida pelo aplicativo para Barra do Jucu, onde o comparsa que fugiu mora. Porém, no caminho, foram abordados pela PRF.

AS AUTUAÇÕES

Todos foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foram ouvidos. Arthur e o suposto motorista foram autuados por roubo. Já Guthierrez, foi autuado por receptação do carro e teve uma fiança de R$ 2 mil arbitrada. Como não pagou, ele foi encaminhado ao presídio, assim como os outros conduzidos.