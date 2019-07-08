Home
Três homens são presos com mais de 100 pedras de crack em Cachoeiro

Os três indivíduos foram conduzidos à 7ª Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido

Gazeta Online

Publicado em 8 de julho de 2019 às 13:47

 - Atualizado há 6 anos

Em patrulhamento realizado neste domingo (07), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a Polícia Militar abordou três homens no bairro Valão. O trio, segundo a PM, estava em atitude suspeita. Com os três foram encontrados 118 pedras de crack, duas buchas de maconha e R$250,00.

Eles foram conduzidos à 7ª Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido.

