Três homens são detidos por porte ilegal de arma em Cachoeiro

Polícia Militar conduziu à delegacia, nesta segunda-feira (17), três homens que estavam com armas de fogo, sem autorização, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Um dos indivíduos estava no bairro Rui Pinto Bandeira e os outros dois, no distrito de Conduru. conduziu à delegacia, nesta segunda-feira (17), três homens que estavam com armas de fogo, sem autorização, em, no Sul do Estado. Um dos indivíduos estava no bairro Rui Pinto Bandeira e os outros dois, no distrito de Conduru.

De acordo com as informações da Polícia, no Rui Pinto Bandeira, os militares visualizaram dois homens em atitude suspeita, e na abordagem foi encontrada com um deles uma arma de fogo revólver calibre 32, com quatro munições intactas.

Já no distrito de Conduru, dois homens de 18 e 21 anos foram abordados durante a Operação Saturação. Os indivíduos estavam em uma moto e junto foram encontrados um revólver calibre 38, oxidado e com numeração raspada, carregado com 06 munições intactas, além de uma bucha de substância semelhante à maconha.

A moto estava sem restrição, entretanto, tinha alteração no número do motor, dificultando a identificação e também foi apreendida. Os homens foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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