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Maconha, cocaína e crack

Três detidos em apreensão de drogas em São Mateus

Um homem, uma mulher e um menor de idade foram surpreendidos pela Polícia Militar na praça da Rodoviária do Centro do município. Eles pretendiam embarcar em um ônibus e levar o entorpecente para Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 20:57

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 20:57

Maconha, cocaína e crack foram apreendidos em bagagem de suspeitos em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Três pessoas foram detidas na praça da Rodoviária do Centro de São Mateus, região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (18), por tráfico de drogas. Após denúncias anônimas, policiais militares apreenderam maconha, cocaína e crack com os suspeitos, sendo um homem, uma mulher e um menor de idade.
De acordo com a PM, ao todo foram apreendidos 269 pinos de cocaína, 226 pedras de crack, 258 buchas de maconha e nove pedaços médios da mesma substância, além de uma balança de precisão e R$ 751 em espécie. A intenção dos acusados era embarcar em um ônibus com destino a Vitória.
Durante a abordagem policial, os três detidos contaram aos militares que iriam receber R$ 500 pelo transporte da droga de Guriri até a Grande Vitória. O entorpecente estava escondido dentro das bagagens. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

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