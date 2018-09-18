Três detidos em apreensão de drogas em São Mateus

Três pessoas foram detidas na praça da Rodoviária do Centro de São Mateus, região Norte do Estado, na tarde desta terça-feira (18), por tráfico de drogas. Após denúncias anônimas, policiais militares apreenderam maconha, cocaína e crack com os suspeitos, sendo um homem, uma mulher e um menor de idade.
De acordo com a PM, ao todo foram apreendidos 269 pinos de cocaína, 226 pedras de crack, 258 buchas de maconha e nove pedaços médios da mesma substância, além de uma balança de precisão e R$ 751 em espécie. A intenção dos acusados era embarcar em um ônibus com destino a Vitória.
Durante a abordagem policial, os três detidos contaram aos militares que iriam receber R$ 500 pelo transporte da droga de Guriri até a Grande Vitória. O entorpecente estava escondido dentro das bagagens. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.