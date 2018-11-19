Treinador que agrediu árbitro é solto após audiência de custódia

Campo de futebol da Curva da Jurema em Vitória onde aconteceu a confusão Crédito: Reprodução/Google

Na tarde do último sábado (17), Tiago ficou irritado por que o juiz Jeferson Nunes Vieira se recusou a parar o jogo para que um jogador, que estava caído no chão machucado, fosse atendido. Como o jogo não foi paralisado, o time adversário acabou fazendo um gol.

Jeferson Nunes Vieira foi agredido por um técnico de futebol Crédito: Vitor Jubini

Revoltado, Tiago entrou em campo e foi até o árbitro, que pediu que ele saísse e deu as costas. Neste momento, ainda segundo testemunhas, Tiago partiu para cima dele, o atingindo com chutes e socos.

Em meio às agressões, o juiz desmaiou e, mesmo assim, o agressor não parou de espancá-lo. Neste momento, policiais que estavam do lado de fora do campo, de folga, interviram e detiveram o técnico. Tiago foi autuado por lesão corporal grave.

A reportagem tentou contato com representantes da escolinha de futebol do treinador, mas eles não quiseram conceder entrevista. Houve contato também com a família de Tiago, na noite deste domingo (18), mas as ligações não foram atendidas.

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