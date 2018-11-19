O técnico de futebol Tiago Nonato da Silva, acusado de espancar um árbitro de futebol, durante uma partida infantil, na tarde do último sábado (17), em Vitória, está solto. Depois de uma audiência de custódia no Centro de Triagem de Viana, ele foi liberado na madrugada desta segunda-feira (19), por decisão da Justiça. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Na tarde do último sábado (17), Tiago ficou irritado por que o juiz Jeferson Nunes Vieira se recusou a parar o jogo para que um jogador, que estava caído no chão machucado, fosse atendido. Como o jogo não foi paralisado, o time adversário acabou fazendo um gol.
Revoltado, Tiago entrou em campo e foi até o árbitro, que pediu que ele saísse e deu as costas. Neste momento, ainda segundo testemunhas, Tiago partiu para cima dele, o atingindo com chutes e socos.
Em meio às agressões, o juiz desmaiou e, mesmo assim, o agressor não parou de espancá-lo. Neste momento, policiais que estavam do lado de fora do campo, de folga, interviram e detiveram o técnico. Tiago foi autuado por lesão corporal grave.
A reportagem tentou contato com representantes da escolinha de futebol do treinador, mas eles não quiseram conceder entrevista. Houve contato também com a família de Tiago, na noite deste domingo (18), mas as ligações não foram atendidas.
Treinador que agrediu árbitro é solto após audiência de custódia
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