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Em Jardim Limoeiro

Travesti é agredida e assassinada a facadas após discussão na Serra

Segundo testemunhas, o crime teria acontecido no final da noite desta segunda-feira (26), após uma discussão entre a vítima e pessoas que estavam dentro de um carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2022 às 08:26

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 08:26

Uma travesti foi agredida e morta a facadas no final da noite desta segunda-feira (26) no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. De acordo com relatos de testemunhas aos policiais, o crime teria acontecido após uma discussão entre ela e pessoas que estavam dentro de um carro. A vítima não foi identificada. Segundo a Polícia Militar, a morte da vítima foi constatada no local.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, policiais devem voltar ao local para buscar imagens de câmeras de videomonitoramento que possam ajudar a descobrir como os suspeitos fugiram do local e outras informações que levem ao esclarecimento do crime.
No boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que após ser alvo de golpes de faca, a vítima teria sido atropelada por um veículo. 
Após o crime em Jardim Limoeiro, um veículo foi apreendido pela PM por suspeita de que teria sido utilizado em um atropelamento na região. Duas pessoas que estavam dentro do carro fugiram correndo. O veículo tinha restrição de furto e roubo.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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