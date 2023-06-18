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Segunda Ponte

Transcol: criminosos assaltam ônibus e são perseguidos por passageiros

Segundo testemunhas, dois homens entraram no coletivo na Vila Rubim, em Vitória, e ameaçaram as vítimas com facões. Um deles foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2023 às 18:29

Publicado em 18 de Junho de 2023 às 18:29

Algumas vítimas conseguiram recuperar os pertences que haviam sido roubados
Algumas vítimas conseguiram recuperar os pertences que haviam sido roubados Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Passageiros do coletivo que faz a linha 506 (Terminal Laranjeiras a Itacibá) tiveram celular, dinheiro, relógios e outros objetos roubados na tarde deste domingo (18), enquanto o ônibus do Sistema Transcol passava pela Segunda Ponte, que liga Vitória a Vila Velha e Cariciaca. Após descerem do coletivo, os criminosos foram perseguidos por algumas vítimas, e um deles acabou preso.
Segundo o relato de testemunhas, dois homens entraram no coletivo na Vila Rubim, em Vitória, e anunciaram o assalto pouco depois, usando facões para ameaçar as pessoas. Assim que o veículo passou pela ponte, eles desceram em Cariacica, mas foram perseguidos por passageiros revoltados com a situação.
Um dos homens fugiu em direção ao bairro de São Torquato, em Vila Velha, e conseguiu escapar. O outro subiu a Segunda Ponte a pé e foi perseguido por cinco pessoas, que se arriscaram em meio ao trânsito de carros, até que chegassem à Avenida Dario Lourenço do Santos, no bairro Mário Cypreste, na Capital, onde o indivíduo foi preso.
O suspeito, identificado como Roliber Uanderson da Paixão Freitas, de 21 anos, não tinha passagem pela polícia. Ele foi levado ao DPJ de Vitória. Algumas das vítimas que estiveram no local para prestar depoimento conseguiram recuperar os pertences que haviam sido roubados. As informações são do repórter da TV Gazeta Paulo Sobral.
A Polícia Militar informou, em nota, que o Ciodes recebeu a informação inicial de que cinco indivíduos, portando facões, estavam correndo na Segunda Ponte, roubando pessoas. “Militares foram ao local e constataram que populares estavam perseguindo um indivíduo que havia roubado um coletivo. O suspeito foi localizado no bairro Mario Cypreste e encaminhado para a 1ª Delegacia Regional.”
A Polícia Civil, por sua vez, informou que a ocorrência ainda está em andamento pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após todos os trâmites na delegacia haverá outros detalhes.

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