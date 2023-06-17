PM mandou recado em grupo após matar músico: "Queria dormir, agora dormiu"

Lucas Torrezani de Oliveira, PM suspeito de matar vizinho em Vitória Crédito: Redes Sociais

Atualização A Polícia Militar demitiu o soldado Lucas Torezani. No dia 18 de dezembro de 2024, a justiça decidiu que o, agora, ex-soldado da PM Lucas Torezani deveria ir a júri popular pela morte do músico. Na mesma decisão, o outro denunciado no processo, Jordan Ribeiro de Oliveira, amigo do PM, que estava no local do crime e, em meio à discussão que antecedeu a morte, foi acusado pela polícia de ter empurrado o músico, foi impronunciado, com o entendimento de que não havia provas de que ele planejava contribuir para a morte da vítima.

O soldado da Polícia Militar Lucas Torrezani de Oliveira, de 28 anos, debochou da morte de Guilherme Rocha, 37 anos, em um condomínio em Jardim Camburi, Vitória. Segundo a decisão que tornou o militar réu no caso , um dia após o crime, ele teria mandado mensagem em um grupo de WhatsApp em que disse: “Ele queria dormir, agora dormiu”. O músico foi baleado pelo PM após reclamar do barulho que o vizinho e outros amigos faziam de madrugada em uma área comum do condomínio onde ambos moravam.

Lucas e um dos amigos dele, Jordan Ribeiro de Oliveira, que estava com ele no momento do crime, viraram réus na Justiça. Segundo a decisão da juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage, da 1ª Vara Criminal de Vitória, o soldado deve permanecer preso preventivamente no Quartel da Polícia Militar.

A magistrada apontou que a forma como ocorreu a morte e a mensagem de WhatsApp enviada um dia depois do crime demonstram que Lucas "conta com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana".

Trecho de decisão do juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória Crédito: Reprodução/TJES

PM fazia festas no prédio com música alta e bebida alcoólica

Segundo os autos do processo, Guilherme morava no térreo do prédio, perto da área de lazer onde Lucas costumava fazer festas com os amigos que duravam até tarde.

"A proximidade do apartamento deles fazia com que o barulho das músicas e conversas atrapalhassem as noites de sono da família, tanto que a vítima Guilherme, em ocasiões pretéritas, chegou a conversar com o denunciado Lucas solicitando-lhe que encerrasse as confraternizações, o que não foi atendido, de modo que a vítima acabou registrando a ocorrência no livro do condomínio", é relatado no processo.

Lucas, Jordan e um terceiro homem chegaram por volta das 22h30 na área de festa no dia do crime, onde começaram a beber e conversar em voz alta. Às 2h22, Guilherme foi ao local e pediu que eles baixassem o tom das conversas. Os três saíram do local, mas retornaram às 2h37.

Às 3h05, Guilherme voltou ao local para pedir que eles reduzissem o barulho. Nesse momento, Lucas sacou a arma de fogo que portava e intimidou a vítima dizendo “eu sou PM, o que você vai fazer?”, diz a denúncia. Jordan se aproximou em seguida.

Em seguida, Lucas, "com a arma de fogo em punho na mão direita e uma bebida alcoólica na mão esquerda, se aproximou da vítima e projetou o cano da arma por duas vezes em direção ao tórax dela, e em seguida bateu o cano da arma no rosto de Guilherme, que tentou se defender avançando em direção à arma que o denunciado portava, momento em que foi empurrado pelo acusado Jordan, perdendo o equilíbrio. Diante disso, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da vítima, o acusado Lucas efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, provocando-lhe as lesões que foram a causa suficiente para sua morte".

Ainda ferido, Guiherme tentou fugir do local, mas caiu no chão "enquanto o denunciado Lucas terminou de ingerir sua bebida alcoólica acompanhando a cena".

O que diz a defesa do PM

Procurada para se posicionar sobre o assunto, a defesa de Lucas Torrezani de Oliveira disse, em nota enviada no final da tarde deste sábado, que ainda não foi intimada da decisão judicial. "Entretanto, restou provado ao longo do Inquérito Policial que o aludido não colocará em risco o andamento do processo, tendo em vista que no atual cenário não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal".