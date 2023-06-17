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Crime

Dupla rende família em sítio e rouba R$ 26 mil em dinheiro em Sooretama

Dono da propriedade, a nora dele e os netos foram ameaçados pelos suspeitos; dinheiro levado seria usado para pagamento de sacas de café
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2023 às 15:49

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 15:49

Uma família foi rendida e ameaçada por dois indivíduos armados em uma propriedade de Sooretama, no Norte do Estado, na sexta-feira (16), na localidade de Juncado. Após renderem as vítimas, os suspeitos conseguiram levar R$ 26 mil em espécie, dinheiro que seria utilizado para o pagamento de sacas de café.
A família acionou a polícia no final da manhã de sexta-feira, após o dono da propriedade, a nora dele e os netos serem rendidos e ameaçados pela dupla. Os suspeitos exigiram dinheiro e, após o proprietário entregar o valor, os dois homens ainda o obrigaram a levá-los até um ponto próximo ao asfalto, por onde fugiram. Segundo a Polícia Militar, buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido até o momento.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que, em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à corporação para que, após ciência do caso, as investigações sejam iniciadas.
O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online. A Polícia Civil destacou ainda que a população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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