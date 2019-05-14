Trailer de lanches é arrombado ao lado do INSS em Vitória

Um trailer de lanches, localizado em frente ao INSS, em Bento Ferreira, Vitória, foi arrombado na madrugada desta terça-feira (14). Para ter acesso ao trailer, o bandido fez um buraco no teto do veículo e levou diversos produtos. O prejuízo estimado é de R$ 500.
Os proprietários, Valmir Barreto de Paula e Naide da Costa, contaram ao Gazeta Online que eles trabalham no local há 6 anos e que o trailer já foi arrombado várias vezes. Dessa vez, eles chegaram no local às 5h da manhã e se depararam com o trailer todo revirado, com isso, começaram a contabilizar o prejuízo, já que o criminoso levou facas, alimentos, cigarro, dinheiro do caixa, além do dano no teto.
Ainda segundo os donos da lanchonete, foi encontrado um documento que possivelmente pode ser do bandido que roubou o trailer. A identidade foi encaminhada para a polícia.