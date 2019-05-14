Trailer de lanches é arrombado ao lado do INSS em Vitória

Os proprietários, Valmir Barreto de Paula e Naide da Costa, contaram ao Gazeta Online que eles trabalham no local há 6 anos e que o trailer já foi arrombado várias vezes. Dessa vez, eles chegaram no local às 5h da manhã e se depararam com o trailer todo revirado, com isso, começaram a contabilizar o prejuízo, já que o criminoso levou facas, alimentos, cigarro, dinheiro do caixa, além do dano no teto.