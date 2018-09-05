Tráfico no Bairro da Penha é comandado de dentro do presídio, diz MP

Foi deflagrada nesta terça-feira (4) a "Operação Concerto", que tem como alvo o tráfico de drogas na região do, em. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo, a ação visa desmantelar uma organização criminosa que vem atuando de dentro de presídios capixabas, uma vez que os presos combinam crimes através de mensagens de celular e dão ordens de dentro da cadeia para alimentar o tráfico de drogas. Durante a ação desta terça-feira (4), três pessoas foram presas. Um dos homens foi baleado nas pernas após reagir à abordagem policial e foi levado para o hospital. A PM informou, na noite desta terça, que o baleado perdeu uma das pernas e seguia internado em coma induzido.