Tráfico no Bairro da Penha é comandado de dentro do presídio, diz MP

Foi deflagrada nesta terça-feira (4) a "Operação Concerto", que tem como alvo o tráfico de drogas na região do Complexo da Penha, em Vitória. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo, a ação visa desmantelar uma organização criminosa que vem atuando de dentro de presídios capixabas, uma vez que os presos combinam crimes através de mensagens de celular e dão ordens de dentro da cadeia para alimentar o tráfico de drogas. Durante a ação desta terça-feira (4), três pessoas foram presas. Um dos homens foi baleado nas pernas após reagir à abordagem policial e foi levado para o hospital. A PM informou, na noite desta terça, que o baleado perdeu uma das pernas e seguia internado em coma induzido.
O MPES informou que o principal líder da facção criminosa comanda o tráfico de dentro da Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II), em Viana, local onde cumpre pena por tráfico de drogas. Há duas semanas, o Gazeta Online publicou uma reportagem sobre a guerra do tráfico nos morros de Vitória, na qual explica o comando de dentro da cadeia e que, por trás da cena de violência, há uma trama de vingança, além da disputa por poder e expansão do tráfico.
Segundo o MPES, o cabeça da facção juntamente com outros líderes davam ordens para os comparsas, que estavam fora do sistema prisional. Após a realização de buscas durante o cumprimento dos mandados nesta terça, os policiais encontraram esconderijos de criminosos, armas de fogo, explosivos e drogas - a quantidade não foi revelada.
As ações coordenadas pelo MPES, em parceria com os serviços de inteligência das polícias, permitiram monitorar as tentativas de repasse de informações entre traficantes, como revela o próprio órgão.
OPERAÇÃO CONCERTO
A Operação Concerto, do MPES, investiga a existência de organizações criminosas sediadas no Complexo da Penha voltada para o tráfico de drogas e o extermínio de pessoas. As buscas e apreensões desta terça-feira (4) foram realizadas pelas equipes da diretoria de Inteligência da Polícia Militar (Dint), pela Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar (Cimesp) - antigo BME -, e por militares do 1º Batalhão da PM.
'BANDIDAGEM NÃO GANHA AQUI'
Presente durante a operação, o secretário de Estado da Segurança, coronel Nylton Rodrigues, afirmou que a polícia é mais forte que o tráfico e que trabalham para diminuir a ação dos criminosos naquela região. Chegou a dizer que "bandidagem ali não ganha".
Ainda de acordo com o secretário, a morte que gerou foguetório na Capital, nesta segunda (3), tem relação com o assassinato ocorrido horas antes na Ilha do Frade, também em Vitória.
Tráfico de drogas no Bairro da Penha é comandado de dentro do presídio, diz MP