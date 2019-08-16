Traficantes da Serra furtam cabos da Vale para comprar armas e drogas

Polícia Civil, os criminosos arrecadaram R$ 12 mil depois de furtarem 100kg de cabos da Vale. Traficantes do bairro São Geraldo, na Serra , estão furtando e vendendo cabos elétricos para comprar armas, drogas e até contratar novos funcionários para o exército do crime. De acordo com o Departamento de Investigações Criminais (Deic), da, os criminosos arrecadaram R$ 12 mil depois de furtarem 100kg de cabos da Vale.

furtos de cabos e roubo das armas e coletes ocorridos no Complexo de Tubarão. O comparsa dele identificado como Maycon Pereira Aguiar, 26 anos, também está preso. Apontado pela polícia como o líder do tráfico de drogas no bairro São Geraldo, Clebson Oliveira da Silva, O Keké, de 24 anos, foi preso por envolvimento nosde cabos e roubo das armas e coletes ocorridos no Complexo de Tubarão. O comparsa dele identificado como Maycon Pereira Aguiar, 26 anos, também está preso.

Your browser does not support the audio element. Traficantes da Serra Furto cabos da Vale para comprar armas e drogas

Romualdo Gianordoli, delegado que iniciou as investigações Crédito: Gazeta Online

O delegado Romualdo Gianordoli informou que as investigações foram iniciadas em outubro do ano passado depois que um homem foi flagrado e preso por tráfico de drogas em um terreno da Vale no bairro São Geraldo. Após ser solto, o bandido voltou ao local armado, com outros dois comparsas, sendo um deles Maycon, e roubou armas, coletes à prova de balas e celulares dos vigilantes.

Segundo a Polícia Civil, os coletes e armas foram roubados a mando de Keké, como forma de represália à prisão de um de seus comparsas. “Começamos a investigação e identificamos quem era o indivíduo e quem eram os seus comparsas. Na casa de Marcos Pereira de Aguiar, residente no bairro São Geraldo, encontramos vários objetos, produtos de furto na Vale do Rio Doce, como fios de cobre e outras coisas que ele ainda não tinha repassado como baterias”, disse Gianordoli.

Após investigação da polícia, seis pessoas foram presas, mas quatro foram liberadas. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Maycon e Keké continuam presos. “Esses furtos acabavam causando um prejuízo enorme para a Vale do Rio Doce porque a cada parada de produção, a cada noite, o prejuízo era de cerca de R$ 1 milhão pela falta dos fios de cobres”, destaca.

A polícia informou que as prisões resultaram na redução de 50% dos casos de furtos nas áreas das mineradoras. A apuração apontou que os fios de cobre furtados eram vendidos para oficinas mecânicas que atuam de forma irregular, ferros-velhos e demais compradores do material que atuam de forma clandestina na região.

“Os indivíduos que foram presos são traficantes conhecidos, em especial o Keké, que também foi preso e é apontado como líder do tráfico do bairro São Geraldo. Eles atuam como se fosse uma empresa: com o dinheiro da venda dos fios eles podem comprar mais drogas e armas dos fornecedores e até contratar mais funcionários para a quadrilha”, analisou o delegado.

A Polícia Civil trabalha para identificar os outros integrantes do bando e também os receptadores do material furtado. Gianordoli informou que os todos os seis detidos vão responder por associação criminosa e por furto qualificado.