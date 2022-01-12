Traficante suspeito de participar de ataque armado em Vitória é preso

Um homem foi preso nesta terça-feira (11) no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, suspeito de ser um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região e de ter participado de um ataque armado no bairro Forte São João, também na Capital, na última semana. O nome e a idade dele não foram divulgados pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado em uma praça com outros dois indivíduos, que "ao notarem a presença dos policiais, demonstraram nervosismo e inquietação". Na bolsa que estava com o detido foram encontrados R$ 540 em espécie e três tipos de droga: haxixe, maconha e ecstasy.
Sendo o único portador de material ilegal, ele foi levado para a Delegacia Regional do município. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem detido foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
DENÚNCIA LEVOU A DROGAS E SUBMETRALHADORA
Já nesta quarta-feira (12), uma informação registrada no Disque-Denúncia (181) permitiu que policiais militares descobrissem uma casa no bairro Forte São João que estava sendo usada como uma espécie de "laboratório" para o preparo de drogas, onde também estavam sendo armazenadas armas e munições.
Durante esta manhã, enquanto se aproximavam da residência, a equipe flagrou um suspeito fugindo pela janela. No caminho, ele deixou cair uma bateria de rádio-comunicador e uma submetralhadora de fabricação semi-industrial. Apesar de ele não ter sido alcançado, a PM apreendeu diversos materiais:
- 90 munições de três calibres diferentes
- Quase 600 g de cocaína e 50 pinos do entorpecente
- Uma bucha de maconha
- Duas carteiras de identidade
- Dois papelotes de pasta base de cocaína
- Material para embalar entorpecentes
- Caderneta com anotações do tráfico de drogas
- Roupa com estampa camuflada
- Balança de precisão
- Produtos químicos usados na fabricação das drogas
Em nota, a Polícia Civil informou que o material apreendido e entregue na Delegacia Regional de Vitória será encaminhado para a perícia e depois será incinerado. "Todos os casos que chegam ao conhecimento da corporação são investigados", garantiu.