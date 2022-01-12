Traficante suspeito de participar de ataque armado em Vitória é preso

Drogas e dinheiro em espécie foram apreendidos junto do homem suspeito de ter participado de ataque armado em Vitória

Foto mostra material apreendido após uma denúncia anônima informar sobre uma residência usada por traficantes no Forte São João

Durante esta manhã, enquanto se aproximavam da residência, a equipe flagrou um suspeito fugindo pela janela. No caminho, ele deixou cair uma bateria de rádio-comunicador e uma submetralhadora de fabricação semi-industrial. Apesar de ele não ter sido alcançado, a PM apreendeu diversos materiais: