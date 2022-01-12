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Patrulha do Morro

Traficante suspeito de participar de ataque armado em Vitória é preso

Ele é apontado como um dos responsáveis pelo tráfico no bairro Ilha de Santa Maria, onde foi detido nessa terça-feira (11); ataque aconteceu na última semana
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 jan 2022 às 17:27

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:27

Um homem foi preso nesta terça-feira (11) no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, suspeito de ser um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região e de ter participado de um ataque armado no bairro Forte São João, também na Capital, na última semana. O nome e a idade dele não foram divulgados pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, ele foi abordado em uma praça com outros dois indivíduos, que "ao notarem a presença dos policiais, demonstraram nervosismo e inquietação". Na bolsa que estava com o detido foram encontrados R$ 540 em espécie e três tipos de droga: haxixe, maconha e ecstasy.
Drogas e dinheiro em espécie foram apreendidos junto do homem suspeito de ter participado de ataque armado em Vitória
Drogas e dinheiro em espécie foram apreendidos junto do homem suspeito de ter participado de ataque armado em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Sendo o único portador de material ilegal, ele foi levado para a Delegacia Regional do município. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem detido foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

DENÚNCIA LEVOU A DROGAS E SUBMETRALHADORA

Já nesta quarta-feira (12), uma informação registrada no Disque-Denúncia (181) permitiu que policiais militares descobrissem uma casa no bairro Forte São João que estava sendo usada como uma espécie de "laboratório" para o preparo de drogas, onde também estavam sendo armazenadas armas e munições.
Foto mostra material apreendido após uma denúncia anônima informar sobre uma residência usada por traficantes no Forte São João
Foto mostra material apreendido após uma denúncia anônima informar sobre uma residência usada por traficantes no Forte São João Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Durante esta manhã, enquanto se aproximavam da residência, a equipe flagrou um suspeito fugindo pela janela. No caminho, ele deixou cair uma bateria de rádio-comunicador e uma submetralhadora de fabricação semi-industrial. Apesar de ele não ter sido alcançado, a PM apreendeu diversos materiais:
  • 90 munições de três calibres diferentes
  • Quase 600 g de cocaína e 50 pinos do entorpecente
  • Uma bucha de maconha
  • Duas carteiras de identidade
  • Dois papelotes de pasta base de cocaína
  • Material para embalar entorpecentes
  • Caderneta com anotações do tráfico de drogas
  • Roupa com estampa camuflada
  • Balança de precisão
  • Produtos químicos usados na fabricação das drogas
Em nota, a Polícia Civil informou que o material apreendido e entregue na Delegacia Regional de Vitória será encaminhado para a perícia e depois será incinerado. "Todos os casos que chegam ao conhecimento da corporação são investigados", garantiu.

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