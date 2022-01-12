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Em Pinheiros

Adolescentes suspeitos de atirar e ferir cinco pessoas são apreendidos no ES

Investigações da Polícia Civil apontam envolvimento dos jovens com o tráfico de drogas e que a motivação dos diversos disparos é a disputa pelo comando do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2022 às 13:43

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 13:43

Material apreendido com os adolescentes em Pinheiros
Material apreendido com os adolescentes em Pinheiros Crédito: Divulgação/PM
Dois irmãos de 14 e 16 anos foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (12) com armas e drogas em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, durante uma operação integrada das polícias Civil e Militar. Eles são suspeitos de serem os autores dos tiros que atingiram cinco pessoas, entre elas uma criança de 8 anos. O caso aconteceu em dezembro do ano passado. Segundo investigações da PC, eles são envolvidos no tráfico de drogas e a motivação dos disparos realizados no dia 26 de dezembro, seria a disputa pelo comando do crime na região.
A operação foi realizada para cumprir nove mandados de busca e apreensão. Os adolescentes estavam em uma residência, onde os policiais fizeram um cerco e depois entraram. Lá tinha também uma bolsa com drogas e um revólver de calibre 38. “Nesse momento, entramos na residência e apreendemos os adolescentes. No local, além da arma, foram encontradas munições e entorpecentes, que estavam em uma mochila escondida no telhado”, conta o titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.
Na casa da frente havia familiares dos adolescentes e eles assumiram que o material ilícito pertencia aos jovens. Ao todo, durante as buscas, foram apreendidos 25 buchas e meio tablete de maconha, 124 pedras de crack, além de R$ 140,00, dois radiocomunicadores, 21 pedaços menores de maconha, 13 papelotes de cocaína, 70 munições de 9mm, municiador de carregador e uma balança de precisão.
Os adolescentes foram encaminhados à DP de Pinheiros, onde assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Depois foram reintegrados à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. As investigações sobre o caso continuam.

CINCO PESSOAS BALEADAS

Cinco pessoas foram baleadas  na tarde do dia 26 de  dezembro no bairro Jardim Planalto, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Entre elas, uma criança de 8 anos

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