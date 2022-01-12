Adolescentes suspeitos de atirar e ferir cinco pessoas são apreendidos no ES

Material apreendido com os adolescentes em Pinheiros Crédito: Divulgação/PM

Dois irmãos de 14 e 16 anos foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (12) com armas e drogas em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, durante uma operação integrada das polícias Civil e Militar. Eles são suspeitos de serem os autores dos tiros que atingiram cinco pessoas, entre elas uma criança de 8 anos. O caso aconteceu em dezembro do ano passado. Segundo investigações da PC, eles são envolvidos no tráfico de drogas e a motivação dos disparos realizados no dia 26 de dezembro, seria a disputa pelo comando do crime na região.

A operação foi realizada para cumprir nove mandados de busca e apreensão. Os adolescentes estavam em uma residência, onde os policiais fizeram um cerco e depois entraram. Lá tinha também uma bolsa com drogas e um revólver de calibre 38. “Nesse momento, entramos na residência e apreendemos os adolescentes. No local, além da arma, foram encontradas munições e entorpecentes, que estavam em uma mochila escondida no telhado”, conta o titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Eduardo Mota.

Na casa da frente havia familiares dos adolescentes e eles assumiram que o material ilícito pertencia aos jovens. Ao todo, durante as buscas, foram apreendidos 25 buchas e meio tablete de maconha, 124 pedras de crack, além de R$ 140,00, dois radiocomunicadores, 21 pedaços menores de maconha, 13 papelotes de cocaína, 70 munições de 9mm, municiador de carregador e uma balança de precisão.

Os adolescentes foram encaminhados à DP de Pinheiros, onde assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Depois foram reintegrados à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. As investigações sobre o caso continuam.

CINCO PESSOAS BALEADAS