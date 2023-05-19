Traficante suspeito de homicídios é preso em casa em São Mateus

Prisão de suspeito de homicídios em São Mateus Crédito: Reprodução

Um homem foi preso suspeito de ter envolvimento em dois homicídios no bairro Vitória, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (18). De acordo com informações da Polícia Civil, as mortes teriam relação com o tráfico de drogas. O indivíduo, que não teve o nome e idade divulgados, atuava como traficante e estava em posição ascendente no comando da região. A prisão aconteceu em continuação à Operação Caim 14.

Segundo o delegado Isaac Gagno, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, o homem tinha mandado de prisão em aberto. Ele era monitorado pela polícia e foi observado quando deixou a casa onde morava. Depois retornou para o imóvel, onde aconteceu a prisão.

Um dos homicídios, ao qual ele é suspeito, ocorreu no ano passado, quando uma mulher, também traficante. Gagno comentou que após o crime, o indivíduo passou a ser temido. A outra vítima era um usuário de drogas, morto recentemente, com o apoio de um comparsa. Os dois casos aconteceram no bairro Vitória.

O suspeito foi encaminhado até o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus e deve ser interrogado pela PC na tarde desta sexta-feira (19).

O comparsa também tem mandado de prisão em aberto e foi procurado pela polícia na quinta-feira, mas conseguiu fugir antes que os agentes chegassem.

Operação Caim 14

A polícia deflagrou, na quinta-feira (18), a 14ª edição da Operação Caim com objetivo de cumprir 51 mandados de busca e apreensão e de prisão em Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e Fundão, na Região Metropolitana. A ação tem como alvos pessoas ligadas a organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes.