Traficante mandou matar dono de bar em Colatina por temer concorrência

Da esquerda para direita: Bryan Lyrio Deolindo (mandante que está foragido), Lucas Rogério de Souza e João Victor Baptista Francisco (executores presos) Crédito: Polícia Civil

A investigação policial sobre o assassinato de um dono de bar em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, apontou que o crime ocorreu a mando de um traficante que suspeitava do comerciante, achando que ele teria interesse em ser "concorrente" no tráfico de drogas. Wallace Firmino Marriel tinha 21 anos e foi morto a tiros em outubro do ano passado dentro do próprio estabelecimento.

A Polícia Civil descobriu que a 'sentença de morte' partiu de Bryan Lyrio Deolindo, de 33 anos, apontado como chefe de organização criminosa que atua no bairro Bela Vista. Os executores foram identificados como Lucas Rogério de Souza, de 18 anos — apelidado de "Feijão" — e João Victor Baptista Francisco, de 19 — conhecido como "JV". A investigação apontou ainda que nada foi comprovado sobre a vítima estar envolvida com venda de drogas, embora o traficante suspeitasse de "concorrência".