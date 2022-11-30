Traficante em prisão domiciliar é flagrado com drogas em casa de luxo no ES

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo de 39 anos, que não teve o nome revelado, foi preso por meio de mandado de prisão em uma casa de padrão luxuoso, com piscina e área gourmet, na localidade de Campo Acima, em Itapemirim. No local, foram encontrados diversos recibos de compras de imóveis, que foram apreendidos para averiguação por suspeita de lavagem de dinheiro do tráfico.