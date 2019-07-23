Home
Traficante é acusado de matar para pagar dívidas com quadrilha no ES

Matheus Moreira de Oliveira, vulgo "Matheuzinho" é acusado por uma tentativa de homicídio e dois assassinatos em Vila Velha no início do mês de julho

Gazeta Online

Elis Carvalho

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 23 de julho de 2019 às 18:32

 - Atualizado há 6 anos

Matheuzinho foi preso na manhã desta terça-feira (23) na casa da avó, em Planície da Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A polícia prendeu na manhã desta terça-feira (23) Matheus Moreira de Oliveira, de 20 anos, vulgo "Matheuzinho", em Planície da Serra, na Serra. Matheus é acusado por tentativa de homicídio e dois assassinatos em Vila Velha no início do mês de julho. De acordo com a polícia, todos os crimes eram relacionados ao tráfico de drogas na região, já que Matheus afirma que agia para pagar dívidas com uma quadrilha do município. 

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Gianno Trindade, Matheus fazia parte do tráfico de drogas de Novo México, porém, após desavenças com os colegas criminosos, ele foi expulso do grupo "Mariposa" e passou a integrar o grupo rival "Santana", que fica na região conhecida como Concrevit, em Itapoã. Desde a expulsão, ele jurou vingança contra o grupo de Novo México.

no último dia 17 a polícia fez operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão em Itapoã e em Novo México, Vila Velha, com objetivo de retirar Matheus de circulação. Na ocasião, porém, ele não foi encontrado.

OS CRIMES

A investigação teve início logo após a polícia desconfiar de uma tentativa de homicídio e dois assassinatos que aconteceram nos dias 2, 5 e 7. As datas e regiões próximas chamaram a atenção dos policiais. No dia 2, a vítima fatal foi um homem identificado como Luciano Salomão. A polícia conta que ele fazia parte do tráfico de drogas de Novo México e era rival de Matheuzinho.

No dia 5, houve uma tentativa de homicídio de um morador de rua de Itapoã que, segundo a polícia, era usuário de drogas. O grupo Santana desconfiava de que o morador de rua estava passando informações para a polícia.

"Esse é o único crime que o Matheus confessa. Ele conta que enquanto estava no grupo da família Santana, ficou responsável por guardar uma quantidade de drogas que teria perdido durante uma ação da polícia. Desde então, ele conta que ficou com uma dívida com os traficantes de R$ 2 mil. Como não tinha como pagar, a família teria exigido que o o acusado pagasse a dívida com serviços — como, por exemplo, matando pessoas", contou o delegado.

No dia 7, foi assassinado o pintor Patrick da Vitória, de 31 anos. A polícia diz que ainda está investigando a motivação deste crime.

Apesar do Matheus confessar apenas a tentativa de homicídio, a polícia acredita que ele tem envolvimento nos três casos. O homem foi preso na casa da avó e não resistiu. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Matheus foi preso por mandado de prisão temporária pelo homicídio de Luciano. Segundo a polícia, ele deve ser autuado também pela tentativa contra o morador de rua. Já sobre o assassinato de Patrick, a polícia ainda investiga a participação de Matheus.

De acordo com o delegado, para chegarem até o acusado, a delegacia contou com denúncias feitas anônimamente pelo Disque-Denúncia no 181.

