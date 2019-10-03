Com drogas

Traficante de Cachoeiro é preso no dia do seu aniversário de 18 anos

Junto com ele, a polícia apreendeu drogas e dinheiro. Um adolescente também foi detido

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 18:47 - Atualizado há 6 anos

Jovem é preso pela polícia no dia que completou 18 anos Crédito: Polícia Militar

Um jovem foi preso com drogas pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (02), no dia em que completava 18 anos. Ele estava no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e os militares chegaram até ele por meio de denúncias anônimas.

Leandro Miranda Moraes, 18 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico, e encaminhado ao sistema prisional.

A polícia contou que, assim que chegou ao local, três indivíduos fugiram correndo, dois deles foram capturados. Um adolescente, de 16 anos, ao correr dispensou nove buchas de maconha, que foram recolhidas e apreendidas pelos policiais.

Junto com ele, Leandro foi detido. Ele estava segurando uma sacola. Na sacola, os militares encontraram 70 buchas de maconha, seis papelotes de cocaína e R$ 1.550,00 em dinheiro. Os materiais apreendidos apreendidos foram entregues na delegacia de Cachoeiro.

Como Leandro completou 18 anos, ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

Já o adolescente, de 16 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por atos infracionais análogos aos mesmos crimes e foi reintegrado à família. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta