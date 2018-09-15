Traficante da lista dos mais procurados de Vila Velha é preso

Um dos cinco criminosos mais procurados de Vila Velha foi preso na tarde deste sábado (15), quando descia de carro uma ladeira de acesso à Rodovia Carlos Lindenberg, no bairro Colina de Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, Rafael Provetti Nascimento, de 35 anos, conhecido como Rafael Rara, comandava o tráfico de drogas no bairro Dom João Batista (próximo à Glória). Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

A abordagem foi feita por viaturas da Força Tática. Rafael estava em um Renault Duster Oroch branco. Ao lado, seguia um Fox vermelho conduzido por Anderson da Silva Coelho, o Fi, 32, apontado como segurança de Rafael. Ele também foi preso.

Com a dupla, foram encontradas duas armas  uma pistola Taurus 9mm e uma pistola Taurus .380 , três carregadores, munições, uma bucha de maconha, três celulares e R$ 1.022,00 em dinheiro. As duas armas estavam com a numeração raspada.

O Rafael já havia ameaçado um policial de morte, era um traficante contumaz, conhecido na região. Justamente por isso figurava na lista dos cinco mais procurados do município, afirmou o capitão Bruno, do 6º Batalhão da Polícia Militar.