Trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão em fazenda no ES

Seis pessoas foram libertas e dois suspeitos foram presos na operação realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Polícia Militar

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:09

Seis trabalhadores são libertos de situação análoga à escravidão em Iúna
Casa onde trabalhadores ficavam, em uma fazenda em Iúna Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Seis trabalhadores submetidos a trabalho análogo à escravidão foram resgatados em uma fazenda na zona rural de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na terça-feira (30). Durante a operação, realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e pela Polícia Militar, duas pessoas foram presas em flagrante.

No local, as vítimas foram encontradas em condições insalubres. Os trabalhadores contaram que os documentos pessoais eram confiscados e que não podiam sair do local. Além disso, eles eram intimidados por funcionários, que usavam punhais, facas e facões para ameaçá-los. Após a libertação dos trabalhadores, todos foram conduzidos à delegacia.

Seis trabalhadores foram resgatados de situação análoga à escravidão em Iúna Crédito: Divulgação/Polícia Militar

O mandado de busca e apreensão que motivou a operação foi requerido pelo MPES à Justiça, com o objetivo de reunir provas para o julgamento de um suspeito de cometer o crime. Para assegurar a proteção das vítimas, o órgão acionou a assistência social de Iúna, que encaminhou os trabalhadores a abrigos temporários.

De acordo com o MPES, detalhes do caso não foram fornecidos, pois as investigações seguem sob sigilo.

