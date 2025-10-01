Trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão em fazenda no ES

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:09
Seis trabalhadores submetidos a trabalho análogo à escravidão foram resgatados em uma fazenda na zona rural de Iúna, no Caparaó do Espírito Santo, na terça-feira (30). Durante a operação, realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e pela Polícia Militar, duas pessoas foram presas em flagrante.
No local, as vítimas foram encontradas em condições insalubres. Os trabalhadores contaram que os documentos pessoais eram confiscados e que não podiam sair do local. Além disso, eles eram intimidados por funcionários, que usavam punhais, facas e facões para ameaçá-los. Após a libertação dos trabalhadores, todos foram conduzidos à delegacia.
O mandado de busca e apreensão que motivou a operação foi requerido pelo MPES à Justiça, com o objetivo de reunir provas para o julgamento de um suspeito de cometer o crime. Para assegurar a proteção das vítimas, o órgão acionou a assistência social de Iúna, que encaminhou os trabalhadores a abrigos temporários.
De acordo com o MPES, detalhes do caso não foram fornecidos, pois as investigações seguem sob sigilo.
