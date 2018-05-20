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Noroeste do ES

Trabalhador rural é assassinado por colega em fazenda de Colatina

O homicídio aconteceu na manhã deste domingo (20). O suspeito fugiu após o crime, mas acabou localizado em um ponto de ônibus e detido

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 17:26
Giroflex Crédito: Divulgação
Um trabalhador rural identificado pela Polícia Militar apenas como Baiano foi morto com golpes de enxadão na cabeça em uma fazenda na zona rural de Colatina, Noroeste do Estado. O homicídio aconteceu na manhã deste domingo (20), por volta de 6h30. O suspeito, outro trabalhador rural, fugiu após o crime, mas acabou localizado e detido.
Segundo a Polícia Militar, o proprietário da fazenda contou que havia chamado quatro homens para pegar café e os dois ficaram no local. Pela manhã, um deles ligou dizendo que havia matado Baiano dentro do quarto. Ao chegarem na fazenda, os policiais constataram que a vítima não possuía sinais vitais. A perícia foi acionada e informou que o corpo tinha marcas de golpes na cabeça. Não foram localizados documentos da vítima e nem a arma usada no crime.
Durante buscas na região, os PMs localizaram o suspeito em um ponto de ônibus na ES 080. De acordo com o boletim policial, o homem, de 34 anos, confessou o crime. Ele contou que, na noite anterior, bebeu com o colega e um vizinho. Durante a madrugada, teve um desentendimento com Baiano, que pegou um facão e foi para cima dele. Para se defender, ele pegou um enxadão e deu seis golpes na cabeça da vítima.
O acusado foi conduzido até a 15ª Delegacia Regional de Colatina. O corpo foi recolhido pela perícia. A testemunha não foi localizada pela PM. A Polícia Civil informou que Oliveira Euzébio Batista Filho, 34, foi autuado por homicídio doloso simples e será encaminhado para o presídio. O caso vai seguir sob investigação da Polícia Civil.

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