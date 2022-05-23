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Autuado em flagrante

Torcedor é preso por assediar mulheres em estádio de Nova Venécia

Caso aconteceu durante partida do Nova Venécia, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Homem foi desligado do quadro de sócios do clube

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 10:29

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 mai 2022 às 10:29
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Um torcedor foi preso no domingo (22) durante a partida entre Nova Venécia e Caldense-MG, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, após assediar duas mulheres no estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Uma das vítimas é funcionária do clube capixaba. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por crime de importunação sexual.
De acordo com o Nova Venécia, o torcedor foi desligado do quadro de sócios e está proibido de frequentar os jogos do clube. “Repudiamos e não toleramos esse tipo de atitude, que se trata, na verdade, de um crime”, se posicionou, em uma nota publicada.
Em outra ocasião, no jogo contra a Inter de Limeira-SP, o detido também foi identificado como uma pessoa que arremessou um copo descartável dentro de campo.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.
O Leão, como é conhecido o time, venceu a Caldense-MG por 3 a 1 e está na terceira posição do grupo E.

ÁRBITRA FOI AGREDIDA EM NOVA VENÉCIA

O estádio também foi palco da agressão sofrida pela árbitra assistente Marcielly Neto, que levou uma cabeçada do técnico Rafael Soriano no intervalo da partida entre Nova Venécia e Desportiva, em abril deste ano.
Após o fato, a Desportiva demitiu Soriano e, em julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES), o treinador foi suspenso do futebol por 200 dias.

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