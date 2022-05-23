Torcedor é preso por assediar mulheres em estádio de Nova Venécia

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Um torcedor foi preso no domingo (22) durante a partida entre Nova Venécia e Caldense-MG, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, após assediar duas mulheres no estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Uma das vítimas é funcionária do clube capixaba. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por crime de importunação sexual.
De acordo com o Nova Venécia, o torcedor foi desligado do quadro de sócios e está proibido de frequentar os jogos do clube. “Repudiamos e não toleramos esse tipo de atitude, que se trata, na verdade, de um crime”, se posicionou, em uma nota publicada.
Em outra ocasião, no jogo contra a Inter de Limeira-SP, o detido também foi identificado como uma pessoa que arremessou um copo descartável dentro de campo.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.
O Leão, como é conhecido o time, venceu a Caldense-MG por 3 a 1 e está na terceira posição do grupo E.
ÁRBITRA FOI AGREDIDA EM NOVA VENÉCIA
O estádio também foi palco da agressão sofrida pela árbitra assistente Marcielly Neto, que levou uma cabeçada do técnico Rafael Soriano no intervalo da partida entre Nova Venécia e Desportiva, em abril deste ano.
Após o fato, a Desportiva demitiu Soriano e, em julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES), o treinador foi suspenso do futebol por 200 dias.