Torcedor é preso por assediar mulheres em estádio de Nova Venécia

Um torcedor foi preso no domingo (22) durante a partida entre Nova Venécia e Caldense-MG, pelo Campeonato Brasileiro da Série D , após assediar duas mulheres no estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo. Uma das vítimas é funcionária do clube capixaba. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por crime de importunação sexual.

De acordo com o Nova Venécia, o torcedor foi desligado do quadro de sócios e está proibido de frequentar os jogos do clube. “Repudiamos e não toleramos esse tipo de atitude, que se trata, na verdade, de um crime”, se posicionou, em uma nota publicada.

Em outra ocasião, no jogo contra a Inter de Limeira-SP, o detido também foi identificado como uma pessoa que arremessou um copo descartável dentro de campo.

Segundo a Polícia Civil , o homem foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.

O Leão, como é conhecido o time, venceu a Caldense-MG por 3 a 1 e está na terceira posição do grupo E.

ÁRBITRA FOI AGREDIDA EM NOVA VENÉCIA