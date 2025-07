Volume do tráfico

Toneladas de drogas são destruídas em incineração no ES

Materiais são resultado de apreensões em todo o território capixaba; entre as 4,7 toneladas estavam maconha, crack, cocaína e ecstasy

Quase cinco toneladas de drogas apreendidas durante ações policiais em todo o Espírito Santo foram incineradas no dia 26 de junho, data escolhida simbolicamente por ser o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). Apesar de a grande operação ter sido realizada na última semana, somente nesta terça-feira (1º) foi divulgada à sociedade.>

Entre as exatas 4,7 toneladas de drogas havia maconha, cocaína, crack e comprimidos de ecstasy — tudo previamente periciado e com autorização judicial para incineração. O processo de destruição foi coordenado pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, e estiveram presentes representantes do Ministério Público e policiais que participaram das apreensões. O local da grande queima não foi divulgado por questões de segurança.>