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Violência

Tiroteio na sede da PC do Rio de Janeiro resulta em morte e feridos

Preso conseguiu roubar a arma de um policial e atirou a esmo, matando um homem que estava na delegacia para fazer um registro

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 21:16
O ex-soldado foi conduzido até a 5ª Delegacia de Polícia, também no Centro, para o registro da ocorrência. Crédito: Marina Dayrell/ Reprodução Google Street View
Uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante um tiroteio na sede da Polícia Civil, no Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira (21). Um preso conseguiu roubar a arma de um policial e atirou a esmo, matando um homem que estava na delegacia para fazer um registro e atingindo outros dois, um policial e um transeunte que passava pela porta da delegacia.
Um ex-soldado da PM do Rio Grande do Norte, que teria sido reformado por problemas psiquiátricos, foi detido depois de ter danificado uma porta de blindex do Aeroporto Santos Dumont, no Centro. Ele foi conduzido até a 5ª Delegacia de Polícia, também no Centro, para o registro da ocorrência. Após o registro, os agentes tiraram as algemas para que ele pudesse assinar o documento. O ex-PM, então, desarmou um dos agentes e fez sete disparos.
O homem que fazia um registro de ocorrência morreu e um policial foi atingido de raspão na barriga e ainda um sujeito que passava pela porta da delegacia. O ex-PM fugiu, mas acabou também sendo atingido na rua Gomes Freire. Os três feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar.
> Jovem é morto por engano enquanto orava na praia

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