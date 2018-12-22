Tiroteio na sede da PC do Rio de Janeiro resulta em morte e feridos

O ex-soldado foi conduzido até a 5ª Delegacia de Polícia, também no Centro, para o registro da ocorrência.

O homem que fazia um registro de ocorrência morreu e um policial foi atingido de raspão na barriga e ainda um sujeito que passava pela porta da delegacia. O ex-PM fugiu, mas acabou também sendo atingido na rua Gomes Freire. Os três feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar.

