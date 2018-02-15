Tiroteio na porta de escola gera pânico entre estudantes em Vila Velha

Tiroteio aconteceu na frente da Unidade Municipal de Ensino Fundamental Edson Tavares de Souza Crédito: Mayra Bandeira

Alunos e professores da Unidade Municipal de Ensino Fundamental Edson Tavares de Souza, no bairro Vila Nova, em Vila Velha, entraram em pânico após um tiro atingir o portão da escola, na manhã desta quinta-feira (15).

O disparo veio da arma de um bandido que tentava assaltar o cliente de uma padaria em frente á unidade. Vinícius de Oliveira Souto Bazoni, 23 anos, puxou o gatilho enquanto lutava com populares, que o seguraram. Ele acabou sendo preso.

Marca de tiro no portão da escola Crédito: Mayra Bandeira

Tudo começou quando o criminoso chegou ao local em um Voyage preto roubado. Ele estacionou, desceu do carro armado com um revólver calibre 38 e foi em direção à vítima.

O cliente da padaria estacionava na porta do estabelecimento em uma moto Yamaha XT 660 preta, quando Vinícius o abordou, exigindo que entregasse as chaves do veículo e descesse.

Cerca de seis pessoas que estavam na rua presenciaram a abordagem e reagiram. Sem que o bandido percebesse, eles chegaram por trás e o seguraram, momento em que a arma foi disparada e a bala atingiu o portão da escola.

De acordo com uma funcionária, na unidade estudam alunos do 1º ao 5º ano, com idades entre seis e 11 anos. Para proteger os estudantes dos tiros, professores levaram as crianças para a quadra da escola.

Foi uma loucura. A gente acha que isso só acontece fora, vemos na televisão crianças de outras escolas passando por situações assim e achamos que está muito longe de acontecer com a gente. Mas não. Qualquer um está exposto à violência hoje em dia, desabafou.

No momento do disparo, um policial da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) passava pela local e interveio na situação.

Quando ouvi o disparo, saquei minha arma para fazer a abordagem ao indivíduo. Eram cerca de seis pessoas tentando segurá-lo e ele brigando para escapar, contou o investigador.

Ao ver o policial, o bandido largou o revólver e se rendeu. Porém, ele fingiu que deitaria no chão e começou a correr. De acordo com o investigador, somente Vinícius atirou no local. Apesar disso, populares disseram ter ouvido de seis a sete disparos.

Com a ajuda de moradores, o policial civil foi atrás do criminoso, que conseguiu pular o muro de uma casa e subir no telhado. Ao tentar passar para a residência vizinha, ele se deu mal. Vinícius acabou caindo dentro do local, após as telhas se romperem. Ele foi imobilizado pelo investigador e, após a chegada de uma viatura da Polícia Militar, preso.

O criminoso foi levado para a DFRV, onde o flagrante foi registrado. Em depoimento, o bandido afirmou que roubava para pagar dívidas, visto que estava com mandado de prisão em aberto por outro assalto e não conseguia emprego