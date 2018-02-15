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Portão foi atingido

Tiroteio na porta de escola gera pânico entre estudantes em Vila Velha

Com medo, alunos da Unidade Municipal de Ensino Fundamental Edson Tavares de Souza, em Vila Nova, que estavam na hora do recreio, se jogaram no chão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 15:54

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 15:54

Tiroteio aconteceu na frente da Unidade Municipal de Ensino Fundamental Edson Tavares de Souza Crédito: Mayra Bandeira
Alunos e professores da Unidade Municipal de Ensino Fundamental Edson Tavares de Souza, no bairro Vila Nova, em Vila Velha, entraram em pânico após um tiro atingir o portão da escola, na manhã desta quinta-feira (15).
O disparo veio da arma de um bandido que tentava assaltar o cliente de uma padaria em frente á unidade. Vinícius de Oliveira Souto Bazoni, 23 anos, puxou o gatilho enquanto lutava com populares, que o seguraram. Ele acabou sendo preso.
Marca de tiro no portão da escola Crédito: Mayra Bandeira
Tudo começou quando o criminoso chegou ao local em um Voyage preto roubado. Ele estacionou, desceu do carro armado com um revólver calibre 38 e foi em direção à vítima.
O cliente da padaria estacionava na porta do estabelecimento em uma moto Yamaha XT 660 preta, quando Vinícius o abordou, exigindo que entregasse as chaves do veículo e descesse.
Cerca de seis pessoas que estavam na rua presenciaram a abordagem e reagiram. Sem que o bandido percebesse, eles chegaram por trás e o seguraram, momento em que a arma foi disparada e a bala atingiu o portão da escola.
De acordo com uma funcionária, na unidade estudam alunos do 1º ao 5º ano, com idades entre seis e 11 anos. Para proteger os estudantes dos tiros, professores levaram as crianças para a quadra da escola.
Foi uma loucura. A gente acha que isso só acontece fora, vemos na televisão crianças de outras escolas passando por situações assim e achamos que está muito longe de acontecer com a gente. Mas não. Qualquer um está exposto à violência hoje em dia, desabafou.
No momento do disparo, um policial da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) passava pela local e interveio na situação.
Quando ouvi o disparo, saquei minha arma para fazer a abordagem ao indivíduo. Eram cerca de seis pessoas tentando segurá-lo e ele brigando para escapar, contou o investigador.
Ao ver o policial, o bandido largou o revólver e se rendeu. Porém, ele fingiu que deitaria no chão e começou a correr. De acordo com o investigador, somente Vinícius atirou no local. Apesar disso, populares disseram ter ouvido de seis a sete disparos.
Com a ajuda de moradores, o policial civil foi atrás do criminoso, que conseguiu pular o muro de uma casa e subir no telhado. Ao tentar passar para a residência vizinha, ele se deu mal. Vinícius acabou caindo dentro do local, após as telhas se romperem. Ele foi imobilizado pelo investigador e, após a chegada de uma viatura da Polícia Militar, preso.
O criminoso foi levado para a DFRV, onde o flagrante foi registrado. Em depoimento, o bandido afirmou que roubava para pagar dívidas, visto que estava com mandado de prisão em aberto por outro assalto e não conseguia emprego
 

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