Tiroteio e pânico dentro do Parque Paulo Cesar Vinha em Guarapari

Policiais trocaram tiros com criminosos no Parque Paulo Cesar Vinha no domingo (23) Crédito: Reprodução

O que era para ser um passeio em um dia de sol virou uma tarde de terror para um grupo de pessoas que estava no Parque Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, neste domingo (23). Câmeras do sistema de videomonitoramento do local flagraram a ação de três criminosos que estavam prestes a cometer assaltos. Com a chegada da Polícia Militar, os suspeitos teriam atirado e os policiais revidaram os disparos de arma de fogo.

No vídeo é possível ver três homens na areia da Praia de Setiba, no trecho que fica situado dentro do parque, próximo à lagoa Coca-Cola, correndo para tentar fugir. Nas imagens também é possível ver banhistas desesperados e tentando se proteger dentro do parque na hora da troca de tiros. Segundo a PM, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar informou que policiais foram chamados por funcionários que atuam no parque por conta da presença de pessoas com atitudes suspeitas. Com isso, os militares iniciaram perseguição e, após a troca de tiros, realizaram novas buscas na região - os indivíduos conseguiram fugir e até o momento nenhum deles foi preso.