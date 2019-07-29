Tiros

Tiroteio deixa feridos em Central Carapina, na Serra

Entre os feridos está um idoso de 73 anos, atingido por bala perdida

29 jul 2019 às 18:14

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 18:14

Uma arma caseira, de calibre 12, foi apreendida no local do confronto. Nenhum suspeito foi detido Crédito: Fernando Madeira
Na noite do último domingo (28) a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de troca de tiros entre traficantes no bairro Central Carapina, na Serra. Ao chegar ao local, os militares se deparam com cerca de oito indivíduos que realizaram disparos contra as guarnições. A polícia revidou e também atirou.
Um homem de 74 anos foi alvejado por uma bala perdida e socorrido pela viatura, encaminhado a UPA de Carapina e, posteriormente, ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Pouco depois, a PM recebeu informações de que um homem, de 23 anos, e um adolescente de 17, deram entrada na UPA.
 
Uma arma caseira, de calibre 12, foi apreendida no local do confronto. Nenhum suspeito foi detido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
