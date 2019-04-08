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Tiroteio

Tiroteio assusta moradores do Morro do Moscoso, em Vitória

Postagem em rede social alerta sobre o risco para quem pretende subir o morro. Não há notícia de feridos

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 00:32

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

08 abr 2019 às 00:32
Um tiroteio, por volta das 20h40 deste domingo (07) assustou moradores do Morro do Moscoso, no Centro de Vitória (veja vídeo acima). Ainda não se sabe se houve feridos. A Polícia Militar confirmou que foi acionada e foi ao local averiguar, mas não deu mais informações porque a ocorrência ainda estava em andamento.
A informação do tiroteio foi postada na página de Facebook do Grupo Raízes da Piedade. “Atenção moradores das comunidades Moscoso, Piedade e Fonte Grande! Novo tiroteio aconteceu agora pouco no morro. Quem estiver na parte baixa, cuidado ao subir. Não temos notícias de feridos. Cuidado”, dizia o texto na página.
O grupo informou que recebeu informações de que policiais estariam fazendo uma ronda no local. O coletivo aponta a infeliz coincidência de um novo tiroteio justo quando as questões referentes ao aluguel social começam a ser discutidas entre os moradores.
Na semana passada, a coluna Leonel Ximenes divulgou que o governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Vitória vão conceder aluguel social a 40 famílias do Morro da Piedade ( que fica ao lado do Moscoso) que tiveram que deixar o local por conta do tráfico. Elas foram beneficiadas por uma decisão judicial, no dia 22 de março, em ação promovida pela Defensoria. 
HISTÓRICO
A disputa pelo comando do tráfico  nos morros em Vitória se intensificou em meados do ano passado. Desde então, foram registrados conflitos no Morro do Alagoano, Itararé, Santa Martha, Andorinhas e Piedade - local no qual ocorreram, ao menos, sete mortes promovidas pelas facções que disputam o comando do território.
Em 14 de janeiro deste ano, um tiroteio na região entre os morros do Moscoso e da Piedade deixou três mortos e dois feridos. Na ocasião, criminosos fortemente armados invadiram uma praça e atiraram contra as pessoas que estavam no local. Dezenas de tiros foram ouvidos em poucos minutos.

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