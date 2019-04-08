Tiroteio assusta moradores do Morro do Moscoso, em Vitória

Um tiroteio, por volta das 20h40 deste domingo (07) assustou moradores do Morro do Moscoso, no Centro de Vitória (veja vídeo acima). Ainda não se sabe se houve feridos. A Polícia Militar confirmou que foi acionada e foi ao local averiguar, mas não deu mais informações porque a ocorrência ainda estava em andamento.
A informação do tiroteio foi postada na página de Facebook do Grupo Raízes da Piedade. “Atenção moradores das comunidades Moscoso, Piedade e Fonte Grande! Novo tiroteio aconteceu agora pouco no morro. Quem estiver na parte baixa, cuidado ao subir. Não temos notícias de feridos. Cuidado”, dizia o texto na página.
O grupo informou que recebeu informações de que policiais estariam fazendo uma ronda no local. O coletivo aponta a infeliz coincidência de um novo tiroteio justo quando as questões referentes ao aluguel social começam a ser discutidas entre os moradores.
Na semana passada, a coluna Leonel Ximenes divulgou que o governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Vitória vão conceder aluguel social a 40 famílias do Morro da Piedade ( que fica ao lado do Moscoso) que tiveram que deixar o local por conta do tráfico. Elas foram beneficiadas por uma decisão judicial, no dia 22 de março, em ação promovida pela Defensoria.
HISTÓRICO
A disputa pelo comando do tráfico nos morros em Vitória se intensificou em meados do ano passado. Desde então, foram registrados conflitos no Morro do Alagoano, Itararé, Santa Martha, Andorinhas e Piedade - local no qual ocorreram, ao menos, sete mortes promovidas pelas facções que disputam o comando do território.
Em 14 de janeiro deste ano, um tiroteio na região entre os morros do Moscoso e da Piedade deixou três mortos e dois feridos. Na ocasião, criminosos fortemente armados invadiram uma praça e atiraram contra as pessoas que estavam no local. Dezenas de tiros foram ouvidos em poucos minutos.