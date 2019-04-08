Tiroteio assusta moradores do Morro do Moscoso, em Vitória

Um tiroteio, por volta das 20h40 deste domingo (07) assustou moradores do Morro do Moscoso, no Centro de Vitória (veja vídeo acima). Ainda não se sabe se houve feridos. A Polícia Militar confirmou que foi acionada e foi ao local averiguar, mas não deu mais informações porque a ocorrência ainda estava em andamento.

A informação do tiroteio foi postada na página de Facebook do Grupo Raízes da Piedade. “Atenção moradores das comunidades Moscoso, Piedade e Fonte Grande! Novo tiroteio aconteceu agora pouco no morro. Quem estiver na parte baixa, cuidado ao subir. Não temos notícias de feridos. Cuidado”, dizia o texto na página.

O grupo informou que recebeu informações de que policiais estariam fazendo uma ronda no local. O coletivo aponta a infeliz coincidência de um novo tiroteio justo quando as questões referentes ao aluguel social começam a ser discutidas entre os moradores.

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