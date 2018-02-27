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Caso de Polícia

Tiros no meio da rua geram pânico em Cachoeiro de Itapemirim

O caso é investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida. Ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 23:03

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 23:03

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Uma sequência de tiros disparados no meio da rua causou pânico e deixou dois homens feridos, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (25). De acordo com informações da Polícia Militar, criminosos em um Fiat Siena de cor verde passaram atirando na Rua José Cipriano, bairro Nossa Senhora Aparecida. Um homem de 31 anos e um jovem de 22 foram baleados.
Na hora do crime havia uma intensa movimentação de pessoas no local, inclusive muitos fiéis que acabavam de sair de cultos realizados nas igrejas da região. 
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Uma moradora que preferiu não se identificar contou que estava dentro de casa quando tudo aconteceu. Pensei que eram bombinhas. Contei até três e depois foi mais intenso. Foram seis, sete tiros. Fiquei apavorada. Aqui é tranquilo, todo mundo trabalhador, disse.
Já outra testemunha , que também não se identificou, conta que saía da igreja no momento do crime. O pastor reabriu a igreja e oltamos correndo. Quando a gente entrou começou aquela gritaria na rua", lembra.
As vítimas foram socorridas para a Santa Casa de Misericórdia onde permanecem internadas. Familiares do homem de 31 anos contaram que ele passou por cirurgia no abdôme e que o estado de saúde é estável. A outra vítima foi baleada no quadril.
O caso é investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida. Ninguém foi preso.

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