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Vitória

Tiros e pânico em Jardim da Penha

Dois criminosos que cometeram um assalto no Bairro República foram perseguidos por policiais

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 01:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 01:10
Perseguição em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Internauta
Um tiroteio assustou os moradores do bairro Jardim da Penha, em Vitória, na noite desta terça-feira (8). Dois assaltantes foram perseguidos por policiais e acabaram presos. Houve trocas de tiros e um deles foi baleado no pé e encaminhado ao Hospital São Lucas, na Capital. O outro foi detido e levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória.
Segundo a polícia, os criminosos estavam em um carro, praticando roubos em série no Bairro República e em Jardim da Penha. O veículo em que eles estavam foi identificado por militares, que deram início à perseguição. Na fuga, os assaltantes invadiram a contramão e bateram em uma árvore. Encurralados em Jardim da Penha, um dos suspeitos chegou a apontar uma arma de pressão para os policiais, que revidou efetuando os disparos.
Um morador, que não quis se identificar, contou que estava na rua quando viu um suspeito correndo e, logo após, ouviu três disparos. Ele até pensou que fosse barulho rojão, mas depois percebeu que se tratava de tiros.
VÍTIMA DE ASSALTO
Uma das vítimas, um homem, de 38 anos, relatou que foi assaltado pelos criminosos momentos antes, atrás de uma lanchonete em Jardim da Penha. Ele estava indo ao supermercado, quando foi abordado. Os criminosos mostraram a arma que estava por baixo da camisa. Eles levaram o celular e uma carteira da vítima. Foi tudo muito rápido, uns cinco segundos, disse a vítima, que preferiu não se identificar.
Com informações de Bianca Vailant
 

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