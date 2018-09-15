Tiros e confusão em feira de Guarapari

Um homem foi baleado em uma feira no Centro de Guarapari na tarde deste sábado (15), por volta das 13h20. No momento do crime houve pânico e correria no local.
"Eu estava indo pra feira quando me deparei com um tumulto e pessoas correndo pelas ruas, apavoradas", disse o empresário Giuliano Pettersen Sabino.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi socorrido por populares e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O acusado, de 37 anos, que é suspeito de ter cometido o crime, foi detido por militares e encaminhado à delegacia.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. Não há informações do estado de saúde da vítima.