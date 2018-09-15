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Tentativa de homicídio

Tiros e confusão em feira de Guarapari

Um homem foi baleado por um suspeito de 37 anos no Centro de Guarapari; a vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 16:48

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 16:48

Homem foi baleado em uma feira no Centro de Guarapari Crédito: Giuliano P. Sabino | Internauta
Um homem foi baleado em uma feira no Centro de Guarapari na tarde deste sábado (15), por volta das 13h20. No momento do crime houve pânico e correria no local.
"Eu estava indo pra feira quando me deparei com um tumulto e pessoas correndo pelas ruas, apavoradas", disse o empresário Giuliano Pettersen Sabino.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi socorrido por populares e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O acusado, de 37 anos, que é suspeito de ter cometido o crime, foi detido por militares e encaminhado à delegacia. 
A perícia da Polícia Civil foi acionada. Não há informações do estado de saúde da vítima. 

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