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Polícia

Tiro que feriu estudante em ônibus de Vitória partiu da polícia

Segundo a Polícia Civil, equipe realizava cumprimento de mandado de prisão, quando o alvo começou a fugir; disparos de arma foram feitos e o estudante, que não tinha nada a ver com a história, acabou atingido

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 21:56

Publicado em 

12 abr 2019 às 21:56
Crédito: Vitor Jubini | GZ
O estudante baleado dentro de um coletivo foi atingido por um disparo que partiu de um policial civil, no final da manhã desta sexta-feira (12), em Joana Darc, Vitória. O disparo atingiu a traseira do ônibus da linha 175 (Resistência x Rodoviária de Vitória), atravessou a carenagem e atingiu a perna do rapaz sentado no último assento do coletivo. 
Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, cinco policiais da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), divididos em duas equipes, foram ao bairro realizar cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedida pela 4ª Vara Criminal de Vitória, contra Patrick Marvila Costa. Ele é acusado de roubo.
Patrick Marvila Costa, foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil
As equipes policiais estavam em viaturas descaracterizados quando pararam às margens da Rodovia Serafim Derenzi. Ao chegarem no endereço que pertencia ao suspeito, Patrick foi encontrado junto a uma bicicleta e recebeu voz de prisão dos policiais. O suspeito soltou a bicicleta, colocou a mão na cintura e correu para tentar escapar dos policiais. Nesse momento, "um dos policiais efetuou um tiro, como advertência, para o chão, e o suspeito continuou em fuga", descreveu a nota da assessoria.
Tiro que feriu estudante em ônibus de Vitória partiu da polícia
A corporação também informou que outros dois policiais efetuaram dois disparos, sendo que um dos tiros teria sido também para o chão, e outro disparo para o alto, enquanto corriam em direção ao suspeito. Patrick conseguiu escapar. 
No entanto, no momento em que os policiais fizeram os disparos, um dos tiros atingiu a traseira do coletivo. "A bala entrou na lanterna traseira, atravessou a estrutura do ônibus até sair na altura das pernas dos passageiros, já dentro do coletivo", afirmou o motorista do ônibus, Jesiel Marçal, 31 anos. 
Antes mesmo de descobrirem que havia um ferido no ônibus, os cerca de 20 passageiros que estavam no interior do coletivo correram até a entrada do veículo por causa dos barulhos dos tiros. "O rapaz, porém, foi o único que permaneceu no assento que estava. Foi nessa hora que ele disse que estava ferido, por isso não correu como os demais", disse o motorista, que há três anos faz a linha e disse que nunca passado por uma situação de insegurança na região.
Tiro que feriu estudante em ônibus de Vitória partiu da polícia Crédito: Vitor Jubini | GZ
Mesmo em meio ao alvoroço de passageiro, o motorista dirigiu o veículo até à sede do 1º Batalhão da PM, localizado às margens da Rodovia Serafim Derenzi, ao lado do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar. Os moradores saíram do coletivo e o rapaz foi socorrido por policiais militares. 
De acordo com a Polícia Civil, a Corregedoria da Corporação foi acionada e esteve no local para acompanhar a ocorrência. Por meio de nota, a PC afirma que as armas dos policiais foram recolhidas para análise. Inicialmente, a corporação afirmou que se trata do crime de lesão corporal. Para ser investigada criminalmente, é necessário a representação da vítima. No entanto, o estudante não quis representar, no momento, contra os policiais, segundo a assessoria
A vítima foi levada para o Departamento Médico Legal (DML). O ônibus também passou por perícia. O caso seguirá sob investigação da Corregedoria da Polícia Civil.

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