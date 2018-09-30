Tio e sobrinho são mortos a tiros em Cariacica

Rua Padre Gabriel, em Flexal I, bairro de Cariacica Crédito: Reprodução/Google Maps

Bruno de Oliveira Degasperi, de 32 anos, e seu sobrinho, Cleyton Araújo Degasperi, de 20 anos, foram mortos a tiros dentro da distribuidora de bebidas da família, na Rua Padre Gabriel, em Flexal I, bairro de Cariacica. O crime aconteceu por volta das 18h30 deste sábado (29), quando um criminoso chegou de moto e efetuou 15 disparos contra Bruno, que jogava baralho com familiares no local.

De acordo com investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Bruno jogava baralho com familiares na distribuidora da família em Cariacica. Cleyton, que trabalhava como entregador da empresa, havia acabado de chegar da rua quando foi surpreendido pelo bandido que entrou no empreendimento armado e disse apenas: "E aí", direcionando a fala para Bruno. Testemunhas contam que o suspeito chegou e fugiu na mesma moto. 15 disparos foram efetuados contra Bruno e um deles atingiu o sobrinho, que chegou a pedir ajuda instantes após o incidente.

Segundo testemunhas, quando levou o primeiro tiro, Bruno se fingiu de morto, caindo no chão, ainda segurando as cartas do baralho. No entanto, o bandido deu a volta no balcão e descarregou a arma.

A polícia destaca que nenhuma das vítimas possui passagem pela polícia ou histórico de envolvimento com o tráfico ou crime. No entanto, o bairro passa por uma guerra do tráfico há algum tempo. Investigadores contaram à reportagem que uma das gangues do bairro deixou o local, mas agora quer retomá-lo. Por isso, ultimamente, tiroteios têm sido frequentes na região. O crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Cariacica.

Bruno de Oliveira Degasperi, de 32 anos Crédito: Arquivo pessoal

DESESPERO

Logo após os disparos, cerca de cinco membros da família que estavam no local com Bruno e Cleyton se desesperaram. As vítimas nunca narraram nenhum tipo de ameaça ou envolvimento criminoso à família. Para eles, o crime é um mistério.

A mãe de Cleyton, que é cunhada de Bruno, contou que o jovem era calado, muito tranquilo e que não era muito de sair. Por trabalhar demais, acabava passando a maior parte do tempo livre em casa. Em conversa com a reportagem, ela diz que não sabe como será a vida daqui para frente e avalia que o filho estava na hora errada no lugar errado, já que havia acabado de chegar de uma entrega quando o criminoso invadiu o local.

Cleyton Araujo Degasperi, de 20 anos: jovem foi morto com um tiro nas costas, em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

O pai do menino, que é irmão de Bruno, também detalha que o homem era muito trabalhador e, há um ano, morava com o filho, de 6 anos. Nesse meio tempo, Bruno conseguiu a guarda da criança. Segundo o irmão, era ótimo pai e trabalhava muito para conseguir custear o plano de saúde e escola particular para o filho.