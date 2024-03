Tio é preso por agredir, ameaçar e insultar sobrinha trans em Castelo

Vítima, que foi ajudada por vizinhos, disse aos militares que o tio chegou a colocar uma faca em seu pescoço e a discriminou por ser mulher trans

Um homem de 47 anos foi preso suspeito de ameaçar e agredir a sobrinha de 21 anos no meio da rua, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que o fato ocorreu na noite da última quarta-feira (13), e que o tio da vítima precisou ser contido pelos militares.