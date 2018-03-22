Tio é preso acusado de abusar sexualmente de sobrinhas no ES

Tio é preso acusado de ter abusado sexualmente de sobrinhas Crédito: Glacieri Carraretto

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (22) um homem acusado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele é apontado como o autor de abuso sexual praticado contra duas sobrinhas.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, a suspeita é de que a primeira criança, de 11 anos, tenha sido abusada sexualmente em 2016. Na época, ela passou a apresentar um comportamento diferente que os familiares estavam acostumados a ver. Contudo, como recebia ameaças do próprio tio, tinha medo de falar sobre o crime ocorrido para outros familiares.

Dois anos depois, em fevereiro de 2018, a menina brincava na rua com amigas quando uma meia, que fazia parte da brincadeira e elas utilizavam para arremessar, caiu na casa do acusado. A criança, então, entrou no quintal do agressor para pegar o objeto. Ao notar que a menina estava sozinha, o homem a forçou a entrar na casa e cometeu o segundo abuso contra a vítima.

Percebendo que a prima estava demorando a retornar para a rua, uma outra sobrinha do acusado, de 9 anos, foi até o local para chamá-la. Foi quando o homem, aproveitando da fragilidade da menina, violentou também a segunda criança. A mãe de uma delas, então, reuniu alguns vizinhos e foram até a casa do acusado, que disse que as meninas não estavam lá. Desconfiada, a mãe resolveu manter uma certa distância da residência e ficou observando. Minutos depois, ela presenciou as duas crianças deixando a casa do homem.

"A mãe questionou as crianças sobre o que havia acontecido na casa do acusado e as duas meninas acabaram contando que foram violentadas. Uma delas, inclusive, contou que, em 2016, já tinha sido violentada pelo mesmo homem e que não nunca tinha contado para a mãe por medo", explica o delegado Lorenzo Pazolini.

PRISÃO

O suspeito foi preso nesta quinta-feira (22) em casa. Segundo o delegado, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, em Viana, e autuado por estupro de vulnerável.

As vítimas foram encaminhadas para consultas psicológicas e os resultados atestaram a consumação do abuso. Com base nos relatos, o delegado representou na Justiça pela prisão do acusado, que está detido à disposição da Justiça.