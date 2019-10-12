Tia teve pressentimento da morte de bebê que se afogou em piscina

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 19:43
- Atualizado há 6 anos
Uma das tias de Isabella Ramos Sales, a bebê de um ano e três meses que se afogou em uma piscina no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, teve um pressentimento de que a criança ia morrer. O relato é da mãe de Isabella, a autônoma Lorena Ramos, de 31 anos. Segundo ela, somente agora a irmã revelou sobre o sonho, que teve há três meses.
“Ela contou agora que há três meses teve esse sonho. Deus falando com ela que iria levar a Isabella. Ela disse que, desde então, orava todos os dias pedindo para que Isabella não morresse, porém, hoje fomos surpreendida por essa notícia. Minha irmã é muito séria. Se fosse outra pessoa contando isso, não acreditaria. Mas sendo ela, sei que realmente teve esse sonho”, disse.
Outra tia de Isabella, a advogada Juliana Ramos, 38, também esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória acompanhando a família. Muito abalada, ela contou que a sobrinha era querida por todos. “Alegre, inteligente, carinhosa, fofa, esperta. A família inteira está arrasada”, lamentou.
Ainda de acordo com Juliana, o pai de Isabella está inconformado e sem acreditar na morte da filha de apenas um ano e três meses. "Não sabemos por quanto tempo minha sobrinha ficou na piscina, mas acreditamos que foi por pouco tempo. Em um momento ela estava brincando com o cachorro. Poucos minutos depois estava na piscina. Os irmãos da Isabella também estão arrasados. A de 13 anos só chora. A de 16 está sentindo-se culpada. Mas sabemos que não há culpados. Foi uma triste fatalidade", lamentou.
O velório de Isabella será realizado na noite deste sábado na Capela Mortuária de Araçás, em Vila Velha. O enterro está previsto para a manhã deste domingo (13), às 10h, no cemitério Santa Inês, também em Vila Velha.
