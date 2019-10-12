Tragédia

Tia teve pressentimento da morte de bebê que se afogou em piscina

Segundo a mãe de Isabella Ramos Salles, há três meses, uma irmã dela sonhou com morte da criança e, desde então, orava todos os dias pedindo para que sobrinha não morresse

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 19:43 - Atualizado há 6 anos

Isabella Ramos, de um ano e três meses, morreu afogada em uma piscina neste sábado em Morada da Barra, Vila Velha Crédito: Acervo pessoal

Uma das tias de Isabella Ramos Sales, a bebê de um ano e três meses que se afogou em uma piscina no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, teve um pressentimento de que a criança ia morrer. O relato é da mãe de Isabella, a autônoma Lorena Ramos, de 31 anos. Segundo ela, somente agora a irmã revelou sobre o sonho, que teve há três meses.

“Ela contou agora que há três meses teve esse sonho. Deus falando com ela que iria levar a Isabella. Ela disse que, desde então, orava todos os dias pedindo para que Isabella não morresse, porém, hoje fomos surpreendida por essa notícia. Minha irmã é muito séria. Se fosse outra pessoa contando isso, não acreditaria. Mas sendo ela, sei que realmente teve esse sonho”, disse.

“Alegre, inteligente, esperta”

Outra tia de Isabella, a advogada Juliana Ramos, 38, também esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória acompanhando a família. Muito abalada, ela contou que a sobrinha era querida por todos. “Alegre, inteligente, carinhosa, fofa, esperta. A família inteira está arrasada”, lamentou.

Ainda de acordo com Juliana, o pai de Isabella está inconformado e sem acreditar na morte da filha de apenas um ano e três meses. "Não sabemos por quanto tempo minha sobrinha ficou na piscina, mas acreditamos que foi por pouco tempo. Em um momento ela estava brincando com o cachorro. Poucos minutos depois estava na piscina. Os irmãos da Isabella também estão arrasados. A de 13 anos só chora. A de 16 está sentindo-se culpada. Mas sabemos que não há culpados. Foi uma triste fatalidade", lamentou.

O velório de Isabella será realizado na noite deste sábado na Capela Mortuária de Araçás, em Vila Velha. O enterro está previsto para a manhã deste domingo (13), às 10h, no cemitério Santa Inês, também em Vila Velha.

