Tia e sobrinho são presos com drogas e armas em Cachoeiro

A ação dos policiais militares começou após denúncia de que a dupla, que não teve os nomes divulgados, era responsável pelo tráfico no local

Gazeta Online

Publicado em 26 de julho de 2019 às 12:47

 - Atualizado há 6 anos

Tia e sobrinho são presos com drogas e armas Crédito: Divulgação Polícia Militar

Tia e sobrinho foram presos na noite desta quinta-feira (25) por suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

A ação dos policiais militares começou após uma denúncia de que a dupla, que não teve os nomes divulgados, era responsável pelo tráfico no local. Ao perceber a chegada da polícia, a mulher tentou se esconder e o sobrinho dispensou uma arma e uma sacola no chão para fugir.

O sobrinho chegou a pular vários muros na tentativa de fuga, mas foi detido. A polícia também encontrou a arma, que era um revólver calibre 38 com seis munições intactas, e a sacola que estava com 41 pedras de crack e R$ 378,00.

A Polícia Militar entregou a dupla e os materiais ilegais na delegacia e reforçou a importância da população continuar realizando denúncias como esta.

Tia e sobrinho são presos com drogas e armas em Cachoeiro

 

