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Violência

Terror em Ponto Belo: assaltantes invadem casa e atiram em moradores

Crime aconteceu na zona rural do município do Norte do Estado. Uma das vítimas reagiu, deu uma paulada na cabeça de um dos acusados, mas acabou baleada no ombro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 14:14

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 14:14

Moradores de Ponto Belo estão bastante assustados com o crime Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo
Dois bandidos armados invadiram uma casa na zona rural de Ponto Belo, na região Norte do Espírito Santo, por volta das 21h45 desta segunda-feira (16). A residência fica em Córrego Lageado, distrito de Itamira. Os criminosos roubaram dinheiro e utensílios domésticos, atiraram em duas pessoas e depois fugiram.
De acordo com a Polícia Militar, dois homens e duas mulheres estavam na residência quando os suspeitos chegaram e tentaram arrombar a porta. Um homem tentou conter a porta do lado de dentro, para evitar que os bandidos entrassem, mas um dos acusados atirou e acertou o braço da vítima.
Em seguida, os criminosos conseguiram invadir a casa. Muito nervosos e com uma arma pequena e uma longa, pediam dinheiro e ameaçavam as vítimas. Outro homem que mora no local reagiu e deu uma paulada em um dos suspeitos. A pancada foi tão forte que o bandido caiu no chão, mas conseguiu atirar com a arma de calibre maior e acertou o ombro da vítima.
Ainda segundo a PM, após ferir dois homens e roubar dinheiro e utensílios da casa, os acusados fugiram com um carro da família, que seria um táxi. Porém, o veículo caiu em um mata-burro (um tipo de fosso construído em propriedades rurais para evitar a passagem de animais). Os suspeitos desceram do automóvel, entraram em um matagal e conseguiram fugir.
A Polícia Militar informou que as vítimas que foram baleadas foram socorridas por vizinhos e levadas a um hospital de Mucurici. De lá, foram transferidas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Quando a PM chegou na casa, que fica em um local mais afastado, as pessoas já tinham sido socorridas.
Os dois homens feridos estão fora de perigo, segundo a polícia. Foram realizadas buscas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio.
Moradores da região contaram para a reportagem do Gazeta Online que estão bastante assustados com o crime. Imagina ficar à noite aqui? É zona rural, um local afastado. Nem sabemos se os bandidos conseguiram sair do matagal, afirmou um morador.
Terror em Ponto Belo, assaltantes invadem casa e atiram em moradores

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