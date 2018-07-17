Terror em Ponto Belo: assaltantes invadem casa e atiram em moradores

Moradores de Ponto Belo estão bastante assustados com o crime Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

Dois bandidos armados invadiram uma casa na zona rural de Ponto Belo, na região Norte do Espírito Santo, por volta das 21h45 desta segunda-feira (16). A residência fica em Córrego Lageado, distrito de Itamira. Os criminosos roubaram dinheiro e utensílios domésticos, atiraram em duas pessoas e depois fugiram.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens e duas mulheres estavam na residência quando os suspeitos chegaram e tentaram arrombar a porta. Um homem tentou conter a porta do lado de dentro, para evitar que os bandidos entrassem, mas um dos acusados atirou e acertou o braço da vítima.

Em seguida, os criminosos conseguiram invadir a casa. Muito nervosos e com uma arma pequena e uma longa, pediam dinheiro e ameaçavam as vítimas. Outro homem que mora no local reagiu e deu uma paulada em um dos suspeitos. A pancada foi tão forte que o bandido caiu no chão, mas conseguiu atirar com a arma de calibre maior e acertou o ombro da vítima.

Ainda segundo a PM, após ferir dois homens e roubar dinheiro e utensílios da casa, os acusados fugiram com um carro da família, que seria um táxi. Porém, o veículo caiu em um mata-burro (um tipo de fosso construído em propriedades rurais para evitar a passagem de animais). Os suspeitos desceram do automóvel, entraram em um matagal e conseguiram fugir.

A Polícia Militar informou que as vítimas que foram baleadas foram socorridas por vizinhos e levadas a um hospital de Mucurici. De lá, foram transferidas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Quando a PM chegou na casa, que fica em um local mais afastado, as pessoas já tinham sido socorridas.

Os dois homens feridos estão fora de perigo, segundo a polícia. Foram realizadas buscas na região, mas os suspeitos não foram encontrados. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio.

Moradores da região contaram para a reportagem do Gazeta Online que estão bastante assustados com o crime. Imagina ficar à noite aqui? É zona rural, um local afastado. Nem sabemos se os bandidos conseguiram sair do matagal, afirmou um morador.