Violência

Tentativa de assassinato deixa um baleado e causa pânico em bairro de Vitória

Quatro homens armados e encapuzados cercaram rua atrás de um homem de 30 anos, que foi baleado e invadiu casa de moradora para se proteger. "Minha filha passou mal", desabafa mulher

2 min de leitura min de leitura

Cápsulas de balas ficaram espalhadas pela rua onde criminosos tentaram matar homem no bairro Resistência. (Oliveira Alves)

Uma tentativa de assassinato deixou moradores em pânico por volta das 17 horas de quinta-feira (14) no bairro Resistência, em Vitória.

Testemunhas contaram que quatro homens armados e encapuzados cercaram a Rua Santa Cruz. O alvo deles era um homem de 30 anos que, ao ver os criminosos, saiu correndo. A partir desse momento foi tiro para todos os lados. E em um horário em que muita gente está voltando do trabalho para casa.

O alvo do atiradores entrou em um beco, mas foi seguido pelos atiradores. O homem foi baleado com três tiros e, para não morrer, invadiu a casa de uma moradora. A policia disse que o homem baleado saiu da cadeia há pouco tempo e esse crime tem ligação com o tráfico.

"Minha filha passou mal, teve que tomar água com açúcar... É assustador.. A gente ficou desesperado...", contou a moradora que que teve a casa invadida pelo homem baleado.

O homem baleado está internado no Hospital São Lucas. Levou um tiro no peito, no braço e na perna.

Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta