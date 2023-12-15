Tentativa de assassinato deixa um baleado e causa pânico em bairro de Vitória

Cápsulas de balas ficaram espalhadas pela rua onde criminosos tentaram matar homem no bairro Resistência Crédito: Oliveira Alves

Uma tentativa de assassinato deixou moradores em pânico por volta das 17 horas de quinta-feira (14) no bairro Resistência, em Vitória.

Testemunhas contaram que quatro homens armados e encapuzados cercaram a Rua Santa Cruz. O alvo deles era um homem de 30 anos que, ao ver os criminosos, saiu correndo. A partir desse momento foi tiro para todos os lados. E em um horário em que muita gente está voltando do trabalho para casa.

O alvo do atiradores entrou em um beco, mas foi seguido pelos atiradores. O homem foi baleado com três tiros e, para não morrer, invadiu a casa de uma moradora. A policia disse que o homem baleado saiu da cadeia há pouco tempo e esse crime tem ligação com o tráfico.

"Minha filha passou mal, teve que tomar água com açúcar... É assustador.. A gente ficou desesperado...", contou a moradora que que teve a casa invadida pelo homem baleado.

O homem baleado está internado no Hospital São Lucas. Levou um tiro no peito, no braço e na perna.

Em nota, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.