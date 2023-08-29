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Após confronto

Tensão em Vitória: carro de estudante de Direito é atingido por bala perdida

Aluna percebeu dano no veículo no estacionamento de faculdade que fica nas proximidades da Avenida Leitão da Silva
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 ago 2023 às 16:58

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 16:58

Quando foi entrar no carro, na saída da faculdade em Santa Lúcia, Vitória, uma estudante de Direito percebeu que o vidro do veículo dela estava com um projétil "agarrado", na manhã desta terça-feira (29) — veja acima. Ela acredita que o carro tenha sido atingido durante o confronto que ocorreu na tarde de segunda-feira (28) na Avenida Leitão da Silvaem que suspeitos trocaram tiros com a polícia e guardas municipais, resultando em um morto, baleados e até detonação de granada
O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, conversou com a dona do veículo. Ela, que pediu para não se identificar, contou que levou um susto quando percebeu que o carro estava danificado. 
"Eu vi hoje de manhã, mas meu carro estava estacionado desde ontem, então não dá para saber ao certo se foi ontem ou hoje. Eu vim para a faculdade ontem, deixei ele estacionado e fui para casa umas 18h. Hoje de manhã voltei para a faculdade e quando fui entrar no carro, umas 11h, ele estava com a bala. Na segunda-feira, na hora dos tiros, eu estava na faculdade", disse a aluna. 
Ela revelou que funcionários do estacionamento contaram que outros projéteis ficaram caídos no local, que fica nas proximidades da Av. Leitão da Silva. "Eles disseram que ontem, durante o acontecido, várias balas entraram lá. Me senti muito insegura. Fiquei com medo porque não esperava que fosse ter uma bala no meu carro. Na hora fiquei desesperada, por isso filmei."
A estudante ainda ressaltou que a faculdade se disponibilizou para auxiliar no caso. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e pediu nota sobre o ocorrido.
Eles informaram que "aproximadamente às 12h de hoje (29) foi informada por uma aluna de que seu carro teria sido atingido por um projétil dentro do estacionamento. A instituição informa que apura o fato supostamente ocorrido em seu estacionamento, registrando que não constatou danos a pessoas ou instalações físicas e que transmitiu à aluna as diretrizes estabelecidas pela Polícia Civil em situações dessa natureza". 
Polícia Civil orientou que "as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizem o registro por meio da Delegacia Online, através do site, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações".

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