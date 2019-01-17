Tenente que surtou e atirou dentro de hospital tem alta e está preso

Tenente Marcelo Pain Maciel Filho teve um surto e deu tiros dentro do Hospital Santa Mônica, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Facebook

O policial procurou o Hospital Santa Mônica pedindo para ser atendido rápido por um psiquiatra no dia 2 de janeiro. Uma médica foi chamada e atendeu o tenente. Ele teria dito para a médica que fez alguma coisa muito errada, estava arrependido e tinha usado droga.

A médica o colocou em uma sala de repouso e receitou um sedativo, que foi aplicado por meio de soro. Em seguida, a médica foi fazer outros atendimentos. Nesse local onde o PM estava, tinha ele, uma outra poltrona vazia e, ao lado, um idoso repousando após o atendimento.

De repente, o policial sacou a arma e atirou para cima e para o lado que estava vazio. Foram seis tiros, segundo os funcionários, o que gerou muito desespero. As pessoas saíram correndo para fora do hospital. Logo após o caso, ele foi internado no HPM e teve alta na última sexta-feira (11).

INQUÉRITO CONCLUÍDO

O inquérito da Polícia Civil sobre o caso foi concluído. Marcelo Pain Maciel Filho foi indiciado por disparo de arma de fogo e agora aguarda o posicionamento da Justiça sobre a situação. Ele está em Maruípe aguardando a audiência de custódia para saber se responderá sobre o caso em liberdade ou vai continuar preso.

A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) foi procurada pela reportagem da TV Gazeta, para saber quando acontecerá a audiência de custódia, mas não respondeu. Já a Polícia Militar disse que não poderia responder sobre o estado de saúde do tenente porque a informação é sigilosa. Disse apenas que ele continua preso no Quartel do Comando Geral da PM.