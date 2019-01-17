Tenente que surtou e atirou dentro de hospital tem alta e está preso

O tenente da Polícia Militar Marcelo Pain Maciel Filho, de 25 anos, que efetuou vários disparos dentro do Hospital Santa Mônica, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, recebeu alta do Hospital da Polícia Militar (HPM) e está preso no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe. A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o tenente por disparo de arma de fogo.
O policial procurou o Hospital Santa Mônica pedindo para ser atendido rápido por um psiquiatra no dia 2 de janeiro. Uma médica foi chamada e atendeu o tenente. Ele teria dito para a médica que fez alguma coisa muito errada, estava arrependido e tinha usado droga.
A médica o colocou em uma sala de repouso e receitou um sedativo, que foi aplicado por meio de soro. Em seguida, a médica foi fazer outros atendimentos. Nesse local onde o PM estava, tinha ele, uma outra poltrona vazia e, ao lado, um idoso repousando após o atendimento.
De repente, o policial sacou a arma e atirou para cima e para o lado que estava vazio. Foram seis tiros, segundo os funcionários, o que gerou muito desespero. As pessoas saíram correndo para fora do hospital. Logo após o caso, ele foi internado no HPM e teve alta na última sexta-feira (11).
INQUÉRITO CONCLUÍDO
O inquérito da Polícia Civil sobre o caso foi concluído. Marcelo Pain Maciel Filho foi indiciado por disparo de arma de fogo e agora aguarda o posicionamento da Justiça sobre a situação. Ele está em Maruípe aguardando a audiência de custódia para saber se responderá sobre o caso em liberdade ou vai continuar preso.
A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) foi procurada pela reportagem da TV Gazeta, para saber quando acontecerá a audiência de custódia, mas não respondeu. Já a Polícia Militar disse que não poderia responder sobre o estado de saúde do tenente porque a informação é sigilosa. Disse apenas que ele continua preso no Quartel do Comando Geral da PM.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta