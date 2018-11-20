Agressão aconteceu no campo de futebol da Curva da Jurema em Vitória Crédito: Reprodução/Google

O técnico de futebol Tiago Nonato da Silva, detido após espancar um árbitro de futebol em um jogo de adolescentes no último sábado (17) , na Curva da Jurema, em Vitória, declarou que está arrependido de ter agredido Jeferson Nunes Vieira, de 31 anos. A situação aconteceu após uma discussão por causa de uma possível falta não apitada pelo árbitro.

Tiago atendeu à reportagem do Gazeta Online, mas declarou que só falaria por meio do advogado Angelo Liuth, que disse que o técnico pretende até fazer um pedido de desculpas pessoalmente ao árbitro e dar algum tipo de assistência, caso seja necessário.

Your browser does not support the audio element. Técnico se diz arrependido de ter agredido árbitro de futebol em Vitória

Acho que quando a gente comete um erro, a gente se excede. Esse é o pensamento do Tiago, tentar se retratar. Vamos tentar um pedido de desculpas. Ele só não procurou (o árbitro) ainda porque está todo mundo com sangue quente e tem gente aumentado muito as coisas. Então fica em uma situação difícil de aproximar, explicou o advogado.

Tiago estava participando, junto com as crianças da escolinha em que dá aulas, de um campeonato na Curva da Jurema, em Vitória. Jeferson participava, além de apitar a competição, de um curso da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).

OUTRAS DESAVENÇAS

O próprio árbitro contou ao Gazeta Online no último domingo (20) que foi o terceiro jogo dele junto ao técnico e que, no primeiro, ele parecia uma pessoa tranquila, mas na segunda foi expulso por xingar o tempo todo e se mostrar uma pessoa agressiva.

O advogado Angelo Liuth alegou que Tiago só chegou na situação extrema por não concordar com a expulsão e que já havia pedido à organização da competição para que não colocasse ele (árbitro) em campo novamente. Ele havia mandado um e-mail para o evento para que não enviasse esse árbitro porque eles já tiveram um problema anterior. O Tiago já se sentia lesado, declarou.

Liuth justificou que as agressões aconteceram após o árbitro não parar o jogo por causa de um jogador do seu time caído no chão. A regra diz que o árbitro precisa parar o jogo quando algum adolescente está caído. Isso não aconteceu, ele (Tiago) entrou em campo e foi questionar o lance. Nesse momento, infelizmente, o Tiago se aborreceu e começou uma pequena discussão. Por causa de uma discussão anterior, na emoção do momento, ele deu dois chutes no árbitro, declarou.

O árbitro havia explicado que, após os dois chutes, ele não se lembrava de mais nada, mas que testemunhas contaram que ele havia desmaiado, mas ainda assim continuou apanhando. O advogado contesta essa informação.

Estão exagerando muito, dizendo que o Tiago ficou espancando o cara depois de ter caído. Ele (o árbitro) até deu entrevista depois, está com uma luxação. Não justifica o que aconteceu, mas o Tiago tem 14 anos de técnico com acertos e estão crucificando ele por causa de um ato isolado. Foi um momento ruim, com certeza, e o Tiago lamenta o dano que causou. Ninguém merece passar por isso, justificou.

Jeferson Nunes Vieira foi agredido por Tiago Crédito: Vitor Jubini

JUSTIÇA

O árbitro também havia explicado que deve entrar na Justiça contra Tiago, por meio de um processo, para evitar novas situações e também por ter perdido o curso de arbitragem. O advogado de Tiago negou que a aproximação que será feita pelo técnico tenha motivação judicial e ponderou que não tira a razão de Jeferson de buscar uma indenização.