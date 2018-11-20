O técnico de futebol Tiago Nonato da Silva, detido após espancar um árbitro de futebol em um jogo de adolescentes no último sábado (17), na Curva da Jurema, em Vitória, declarou que está arrependido de ter agredido Jeferson Nunes Vieira, de 31 anos. A situação aconteceu após uma discussão por causa de uma possível falta não apitada pelo árbitro.
Tiago atendeu à reportagem do Gazeta Online, mas declarou que só falaria por meio do advogado Angelo Liuth, que disse que o técnico pretende até fazer um pedido de desculpas pessoalmente ao árbitro e dar algum tipo de assistência, caso seja necessário.
Técnico se diz arrependido de ter agredido árbitro de futebol em Vitória
Acho que quando a gente comete um erro, a gente se excede. Esse é o pensamento do Tiago, tentar se retratar. Vamos tentar um pedido de desculpas. Ele só não procurou (o árbitro) ainda porque está todo mundo com sangue quente e tem gente aumentado muito as coisas. Então fica em uma situação difícil de aproximar, explicou o advogado.
Tiago estava participando, junto com as crianças da escolinha em que dá aulas, de um campeonato na Curva da Jurema, em Vitória. Jeferson participava, além de apitar a competição, de um curso da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).
OUTRAS DESAVENÇAS
O próprio árbitro contou ao Gazeta Online no último domingo (20) que foi o terceiro jogo dele junto ao técnico e que, no primeiro, ele parecia uma pessoa tranquila, mas na segunda foi expulso por xingar o tempo todo e se mostrar uma pessoa agressiva.
O advogado Angelo Liuth alegou que Tiago só chegou na situação extrema por não concordar com a expulsão e que já havia pedido à organização da competição para que não colocasse ele (árbitro) em campo novamente. Ele havia mandado um e-mail para o evento para que não enviasse esse árbitro porque eles já tiveram um problema anterior. O Tiago já se sentia lesado, declarou.
Liuth justificou que as agressões aconteceram após o árbitro não parar o jogo por causa de um jogador do seu time caído no chão. A regra diz que o árbitro precisa parar o jogo quando algum adolescente está caído. Isso não aconteceu, ele (Tiago) entrou em campo e foi questionar o lance. Nesse momento, infelizmente, o Tiago se aborreceu e começou uma pequena discussão. Por causa de uma discussão anterior, na emoção do momento, ele deu dois chutes no árbitro, declarou.
O árbitro havia explicado que, após os dois chutes, ele não se lembrava de mais nada, mas que testemunhas contaram que ele havia desmaiado, mas ainda assim continuou apanhando. O advogado contesta essa informação.
Estão exagerando muito, dizendo que o Tiago ficou espancando o cara depois de ter caído. Ele (o árbitro) até deu entrevista depois, está com uma luxação. Não justifica o que aconteceu, mas o Tiago tem 14 anos de técnico com acertos e estão crucificando ele por causa de um ato isolado. Foi um momento ruim, com certeza, e o Tiago lamenta o dano que causou. Ninguém merece passar por isso, justificou.
JUSTIÇA
O árbitro também havia explicado que deve entrar na Justiça contra Tiago, por meio de um processo, para evitar novas situações e também por ter perdido o curso de arbitragem. O advogado de Tiago negou que a aproximação que será feita pelo técnico tenha motivação judicial e ponderou que não tira a razão de Jeferson de buscar uma indenização.
O objetivo não era que isso acontecesse. O Tiago se arrepende. Querendo ou não ele é um exemplo, uma pessoa que os atletas têm como referência. O erro não fica bem visto. Ele vai buscar um pedido de desculpas não para evitar o processo. Se o árbitro achar que deve fazer isso, não temos como tirar a razão dele, completou.