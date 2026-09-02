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Polícia

Técnico em segurança do trabalho é morto a tiros ao chegar em casa na Serra

André da Silva Neves, de 42 anos, chegava em casa de moto quando foi baleado; outro homem ficou ferido

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 22:02

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 set 2026 às 22:02
André da Silva Neves estava de moto quando foi atingido pelos disparos Lucas Barcelos

Um técnico em segurança do trabalho foi morto e outro homem ficou ferido em um ataque a tiros em Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta terça-feira (1º). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima, identificada como André da Silva Neves, 42 anos, foi baleada quando chegava em casa de moto.


O outro homem foi socorrido, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. A relação dele com a ocorrência ainda será apurada pela polícia. 


Segundo a família de André, o técnico estava uniformizado e passaria em casa antes de seguir para o trabalho. Os parentes perceberam que documentos pessoais, o celular e outros objetos que estavam com André desapareceram após o crime. 


A irmã dele, que pediu para não ser identificada, contou à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que conversou com o irmão pouco antes de ele ser assassinado.


“Ele já foi preso anos atrás, mas pagou pelo que fez e mudou de vida. Ele estava para abrir uma empresa de segurança. Ele foi o meu pai, vendeu a infância dele para dar o que comer aos irmãos. Ninguém é perfeito, mas ele, quando criança, ajudava a alimentar os irmãos dele. Para mim, é a melhor pessoa possível. Queremos saber o que aconteceu”, relatou.


O corpo de André foi recolhido pela perícia da Polícia Científica e levado ao Instituto Médico Legal de Vitória (IML).


A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o crime. A reportagem será atualizada quando houver retorno.

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