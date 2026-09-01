AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Violência sexual

Suspeito de estuprar filha, enteada e vizinha é preso em Guarapari

Segundo a Polícia Civil, abusos teriam ocorrido quando as três eram crianças; homem planejava fugir para o Maranhão

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 17:44

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

01 set 2026 às 17:44

Um homem de 47 anos foi preso temporariamente suspeito de estuprar a filha, a enteada, ambas com 19 anos, além de uma vizinha, de 18. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram há cerca de 10 anos, quando as meninas ainda eram crianças. 


O caso veio à tona após a própria filha denunciar o crime na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari — cidade onde os crimes aconteceram — no dia 15 de agosto.


Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (1º), o delegado Rafael Gobbi informou que, a partir do relato da filha, a Polícia Civil iniciou as investigações e ouviu as outras vítimas. Segundo ele, os relatos das três jovens apresentaram informações convergentes.


De acordo com a investigação, os abusos contra a filha teriam começado quando ela tinha 10 anos. Tempos depois, o homem passou a morar com uma mulher que também tinha uma filha. Segundo a polícia, a menina também teria sido vítima de estupro praticado pelo investigado.


A terceira vítima, uma vizinha do homem, foi identificada durante as investigações. Segundo o delegato, a existência de outro possível caso foi descoberta durante conversas com pessoas que moravam próximas ao investigado.


“Elas foram encontrar pessoas próximas do local em que ele residia e para procurar saber a respeito da vida dele. E, na ocasião, elas tomaram conhecimento de que havia uma terceira vítima”, disse Rafael Gobbi.


O homem de 47 anos já tinha um antecedente criminal por assédio sexual. Desta vez, ele foi preso pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.


Os nomes do suspeito e das jovens, assim como o bairro onde os crimes teriam ocorrido, não foram divulgados para preservar a identidade das vítimas.

Tentou fugir para o Maranhão

O homem é natural do Maranhão e morava em Guarapari há cerca de 20 anos. Segundo a Polícia Civil, após saber pela própria filha que havia sido denunciado, ele teria planejado fugir para o Estado de origem. O suspeito, porém, foi preso no dia 21 de agosto, mesma data em que pediu demissão do emprego. A informação sobre o desligamento foi confirmada pelo chefe dele aos policiais.


Além da prisão temporária, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão. Segundo as investigações, após a denúncia, o homem passou a ameaçar as vítimas por mensagens enviadas pelo celular. Conforme a polícia, ele encaminhava a foto de uma carabina calibre 5,5 mm para intimidar as jovens.


"As meninas não tinham conhecimento se era uma arma de fogo ou não, mas, de certa forma, isso acaba caracterizando o crime de ameaça, porque intimida qualquer pessoa, sobretudo essas meninas que já estavam amedrontadas com os abusos sexuais sofridos", disse o delegado.

Carabina que o homem usava para ameaçar as vítimas
Carabina que o homem usava para ameaçar as vítimas Divulgação/PC
É importante denunciar

A chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), delegada Cláudia Dematté, destacou a importância de realizar a denúncia em casos de estupro. 


O crime contra a dignidade sexual é uma das piores violências que mulheres e meninas podem sofrer. São crimes que ferem o nosso corpo, ferem a nossa liberdade, ferem a nossa dignidade sexual e ela deixa marcas que são para sempre. Nós queremos que esses crimes não aconteçam, jamais”, concluiu.

Veja Também 

Viaturas da Polícia Civil, PC

Investigado por três estupros de vulnerável é preso antes de fugir do ES

De acordo com a Polícia Militar, os dois estavam com um terceiro suspeito, que não foi identificado e conseguiu fugir

Roubo de carro e a sorveteria terminam com preso e baleado em Sooretama

Imagem de destaque

Filha é presa após agredir e expulsar a própria mãe de casa em Cariacica

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Estupro Estupro de vulnerável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para facilitar a locomoção de fiéis na ida e volta da Festa da Penha, a Ceturb-ES disponibilizou mais linhas de ônibus e estendeu o horário de funcionamento do aquaviário
Transcol e Aquaviário terão horários extras para shows do aniversário de Vitória
Imagem de destaque
TDAH em adultos vai além da falta de foco: conheça sinais que caracterizam o transtorno
Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), na altura do km 9 da rodovia
Carreta com eucalipto tomba e afeta trânsito na BR 101, em Pedro Canário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados