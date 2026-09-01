Suspeito de estuprar filha, enteada e vizinha é preso em Guarapari

Um homem de 47 anos foi preso temporariamente suspeito de estuprar a filha, a enteada, ambas com 19 anos, além de uma vizinha, de 18. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram há cerca de 10 anos, quando as meninas ainda eram crianças.





O caso veio à tona após a própria filha denunciar o crime na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari — cidade onde os crimes aconteceram — no dia 15 de agosto.





Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (1º), o delegado Rafael Gobbi informou que, a partir do relato da filha, a Polícia Civil iniciou as investigações e ouviu as outras vítimas. Segundo ele, os relatos das três jovens apresentaram informações convergentes.





De acordo com a investigação, os abusos contra a filha teriam começado quando ela tinha 10 anos. Tempos depois, o homem passou a morar com uma mulher que também tinha uma filha. Segundo a polícia, a menina também teria sido vítima de estupro praticado pelo investigado.





A terceira vítima, uma vizinha do homem, foi identificada durante as investigações. Segundo o delegato, a existência de outro possível caso foi descoberta durante conversas com pessoas que moravam próximas ao investigado.





“Elas foram encontrar pessoas próximas do local em que ele residia e para procurar saber a respeito da vida dele. E, na ocasião, elas tomaram conhecimento de que havia uma terceira vítima”, disse Rafael Gobbi.





O homem de 47 anos já tinha um antecedente criminal por assédio sexual. Desta vez, ele foi preso pelo crime de estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.





Os nomes do suspeito e das jovens, assim como o bairro onde os crimes teriam ocorrido, não foram divulgados para preservar a identidade das vítimas.