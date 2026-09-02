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Cerca de 30 instituições

Mutirão na Ufes terá renegociação de dívidas e emissão de identidade

Ação acontece de quinta-feira (3) a sábado (5), reúne cerca de 30 instituições e oferece atendimentos gratuitos por ordem de chegada

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2026 às 21:38
Mutirão na Ufes acontece entre os dias 3 a 5 de setembro
Mutirão na Ufes acontece entre os dias 3 a 5 de setembro Divulgação | Ufes

Cerca de 30 instituições vão se reunir em um mutirão de atendimento gratuito na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, entre quinta-feira (3) e sábado (5). A ação será realizada no estacionamento do campus de Goiabeiras, próximo ao Teatro Universitário, em celebração ao Dia Estadual do Consumidor.


Bancos, empresas de energia, saneamento, telefonia e varejo estarão entre os participantes, além de órgãos como a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. O público poderá buscar atendimento para renegociar dívidas, consultar o CPF no SPC, tirar dúvidas sobre cobranças e contratos e receber orientações jurídicas, entre outros serviços.


O mutirão, organizado pelo Procon-ES, funcionará nos dias 3 e 4, das 9h às 12h e das 13h às 17h. No sábado (5), os atendimentos serão realizados das 8h às 13h. Não é necessário agendamento, e o atendimento será por ordem de chegada.


Além dos serviços relacionados às relações de consumo como a consulta gratuita ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), a programação inclui emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e vacinação de animais. Também haverá orientação sobre divórcio e dissolução de união estável, guarda de filhos, direito de convivência e pensão alimentícia.

Projetos da Ufes

Equipes dos projetos de extensão Serviço de Orientação Financeira da Ufes (SOF/Ufes) e Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF/Ufes) também participarão mutirão. O SOF oferecerá orientação financeira em atendimentos individuais e palestras educativas.


Já o NAF, desenvolvido em parceria com a Receita Federal, oferece serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas. Entre os atendimentos estão orientações sobre inscrição e cadastro de CPF, auxílio na declaração do Imposto de Renda e esclarecimentos sobre as obrigações do microempreendedor individual (MEI). 

Instituições participantes

Entre as instituições participantes estão Cesan, EDP, Defensoria Pública do Estado (DPES), Tribunal de Justiça, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que disponibilizará consulta gratuita ao CPF no SPC.


Também participarão bancos como Caixa Econômica Federal, Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, C6 Bank, Banco PAN e Sicoob; empresas varejistas como Amazon, Casas Bahia e Simonetti; e as operadoras de telefonia Vivo, TIM e Claro.

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