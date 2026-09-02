Mutirão na Ufes terá renegociação de dívidas e emissão de identidade

Cerca de 30 instituições vão se reunir em um mutirão de atendimento gratuito na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, entre quinta-feira (3) e sábado (5). A ação será realizada no estacionamento do campus de Goiabeiras, próximo ao Teatro Universitário, em celebração ao Dia Estadual do Consumidor.





Bancos, empresas de energia, saneamento, telefonia e varejo estarão entre os participantes, além de órgãos como a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. O público poderá buscar atendimento para renegociar dívidas, consultar o CPF no SPC, tirar dúvidas sobre cobranças e contratos e receber orientações jurídicas, entre outros serviços.





O mutirão, organizado pelo Procon-ES, funcionará nos dias 3 e 4, das 9h às 12h e das 13h às 17h. No sábado (5), os atendimentos serão realizados das 8h às 13h. Não é necessário agendamento, e o atendimento será por ordem de chegada.





Além dos serviços relacionados às relações de consumo como a consulta gratuita ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), a programação inclui emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e vacinação de animais. Também haverá orientação sobre divórcio e dissolução de união estável, guarda de filhos, direito de convivência e pensão alimentícia.